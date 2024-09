MotoGp, trionfa Marquez a San Marino. Bagnaia arriva secondo

MISANO - Marc Maquez ha vinto il Gp di San Marino . Al Marco Simoncelli World Circuit lo spagnolo chiude davanti a Pecco Bagnaia, secondo al traguardo dopo la partenza in pole position . La gara è stata condizionata dalla pioggia e da qualche incidente, vedi la caduta di Morbidelli al settimo giro o la strategia non riusciuta di Martin che è stato doppiato dopo un avvio convincente, finendo infine al 15° posto.

San Marino, Martin beffato e Bagnaia riduce il gap

Per Marquez si tratta del econdo successo consecutivo stagionale dopo la vittoria ad Aragon. Da segnalare il terzo posto di Enea Bastianini. Da segnalare il terzo posto di Bastianini con l'altra rossa ufficiale. A seguire Binder e Bezzecchi, poi Alex Marquez, Quartararo e Miller. Protagonista della gara Jorge Martin autore di errore di strategia che gli è costato una buona manciata di punti in classifica. Quando inizia a cadere un po' di pioggia il leader del Mondiale decide di giocare in contropiede, va ai box per cambiare moto, scelta che si rivela non indovinata. La pioggia infatti dura lo spazio di un attimo e Pecco, che ha tergiversato, prosegue dritto continuando con le gomme da asciutto e accontentarsi di mettersi dietro a Marc Marquez, portatosi in testa nel momento della bagarre sotto quella finestra di pioggia leggera. Martin si ritrova così beffato e per rimediare torna nuovamente ai box (prendendo alla sprovvista i suoi stessi meccanici) per riparare all'errore di strategia ma ormai la frittata era fatta. Martin chiude al 15° posto. Bagnaia da -26 riduce il gap portandosi ora a -7 dal pilota spagnolo della Prima Pramac.

Bagnaia: "Ci riproveremo"

Così Pecco Bagnaia dopo il secondo posto al Gp di San Marino: "E' andata meglio di ieri, ieri la possibilità di vincere c'era e non l'ho colta. Oggi non era possibile fare meglio di secondo. Marc era troppo in forma per poter provare a vincere, magari la prossima volta potrò avere una possibilità ma Marc in queste condizioni è sicuramente molto forte. Ci riproveremo la prossima volta. Sono riuscito a recuperare 20 punti (da Martin, ndr), sicuramente è positivo".