Valentino Rossi attacca Marquez: "Il pilota più sporco di sempre, lottò per farmi perdere"

Rossi: "Marquez? La cosa peggiore che mi sia capitata"

"Il mio pensiero su Marquez, a distanza di quasi 10 anni, è che è un pilota fortissimo, un fuoriclasse molto aggressivo. Ma nel 2015 ha proprio passato il segno. Mai nessuno è stato così sporco per far perdere qualcun altro. È assolutamente la cosa peggiore che mi sia capitata a livello sportivo. Tutto nasce dal Gran Premio dell'Argentina. Lui vola all'inizio, io nella seconda parte di gara comincio a recuperare. Stavo andando molto più forte di lui, era una formalità passarlo. In staccata lo passo bene, arrivo forte, entro e vado nella curva a destra. Fino a lì eravamo sempre andati d'accordo, ma su quella curva mi viene addosso pieno. Mi tampona di proposito, prova a buttarmi giù, lo fa apposta perché non voleva perdere. Io che ero davanti torno nella mia linea, ci tocchiamo ancora e cade lui. Da quella gara il nostro rapporto è andato in frantumi. Anche se ha continuato a fingere che andava tutto bene e a leccarmi il culo. Ma anche ad Assen mi è venuto addosso, poi taglio la S e vinco. Lui l'ha fatto solo per venirmi addosso e buttarmi fuori. Sono rimasto in piedi con difficoltà e nel parco chiuso Marquez era anche inca**ato nero. Da lì è proprio finita tra di noi".

Rossi: "Nessuno nella MotoGp ha mai fatto una cosa del genere"

"Venni anche a sapere che soprattutto Alzamora (manager di Marquez fino al 2022, ndr) andava in giro per il paddock a dire agli spagnoli: 'Noi il Mondiale non lo possiamo più vincere ma non lo vince neanche lui'. E alcuni miei amici spagnoli iniziarono a mettermi in guardia: 'Stai attento nelle ultime gare'. C'era anche Uccio che continuava a dirmelo. E poi effettivamente in Malesia Marquez mi ha danneggiato, tutta la gara. Non è un'ipotesi, è andata proprio così. Marquez non c'entrava nulla, il Mondiale ce lo giocavamo io e Lorenzo. Il nocciolo della questione è che se tu lotti per il mondiale allora ok, non ti è concesso tutto ma lo capisco ma se tu non c'entri niente, non sei neanche compagno di squadra di uno dei due contendenti devi avere il rispetto di non rompere i c*****i a quegli altri due, devi semplicemente fare la tua gara, provare a vincere, punto... Insomma, ‘Ma chi te lo fa fare, fatti i ca**i tuoi?'. In Malesia ha cercato di farmi cadere tre-quattro volte ma non mi ha preso il manubrio. ci siamo toccati, io di certo non volevo buttarlo giù, ma gli si è impigliata la manopola nel mio ginocchio ed è caduto. E alla fine la morale è che mi hanno fatto perdere il mondiale, perché a Valencia sono partito ultimo. Appena ho sentito la decisione sulla penalità mi si è gelato il sangue. Primo perché era una cosa mai vista prima in MotoGP, e poi perché ho pensato 'è finita, ho perso il mondiale'. Poi ho guardato Marquez e Marc ha fatto un cenno col capo ad Alzamora come a dire: 'E' fatta!'. Poi a Valencia lui poteva vincere, invece ha preferito scortare Lorenzo al traguardo. Nessuno nella storia del motomondiale ha lottato per far perdere un altro pilota, nessun altro è mai stato così sporco".