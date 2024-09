MotoGP, Martin vince in Indonesia. Bagnaia chiude al terzo posto

Jorge Martin, ha vinto il Gran Premio d'Indonesia, riscattando la caduta nella Sprint e dominando la gara dal primo all'ultimo giro. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto Pedro Acosta su Ktm. Terza posizione per il campione del mondo e principale rivale per il titolo, Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale, che chiude una grande rimonta. Si ritira a metà gara Marc Marquez per problemi tecnici sulla sua Ducati del team Gresini che esce di pista con il motore in fiamme. Fuori anche Enea Bastianini (Ducati ufficiale) che scivola a sette giri dalla fine quando era terzo. Quarto alla fine l'altro italiano Franco Morbidelli su Ducati Pramac, in zona podio per quasi tutta la gara e rimontato negli ultimi giri.