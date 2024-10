MotoGp Australia, Bagnaia chiude quarto. Martin domina la Sprint Race

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Australia di MotoGp. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Quarto posto per Francesco Bagnaia , che cede 6 punti a Martin nella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. La gara è in programma domani mattina alle 5, ora italiana, con Martin in pole position.

Bagnaia amareggiato: "Modifiche peggiorative sulla moto"

"Quando stamattina abbiamo visto questo tipo di vento, abbiamo dovuto fare qualche modifica alla moto. Non mi sono, però, trovato bene e questi cambiamenti sono stati peggiorativi: la moto ha iniziato a faticare anche nei punti in cui prima funzionava bene". Queste le parole di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, al termine della Sprint Race del Gran Premio d'Australia, sul circuito di Phillip Island. "Oggi faticavo nel chiudere le linee nel veloce e la moto faceva una sorta di effetto vela. Anche portare velocità in curva non è stato semplice. Incidente del Bez? E' stato risucchiato dalla scia di Vinales. E' stata una situazione orribile: spero stia bene". Sulla prestazione del rivale Martin, Pecco ha dichiarato: "Lui oggi ha scherzato con noi. Poteva mantenere il ritmo del 27 alto per tutta la gara. Non ha avuto cali di gomme, invece io già al sesto giro ho avuto dei problemi".