MotoGp, Bastianini re della sprint in Thailandia davanti a Martin e Bagnaia

BURIRAM (THAILANDIA) - Dominio di Enea Bastianini nella gara sprint della MotoGP in Thailandia, vinta sul circuito di Chang dal pilota della Ducati Lenovo davanti al leader della classifica mondiale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) e al compagno di squadra Francesco Bagnaia, che era scattato in pole. In attesa del Gp in programma domani (27 ottobre, ore 9 italiane), nella classifica del mondiale piloti Martin (433 punti) sale a +22 su Bagnaia (411). Ennesima prova di forza della Ducati che ha piazzato tutte le sue moto nelle prime otto posizioni della sprint. Marc Marquez e Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Fabio Quartararo. Out, invece, Pedro Acosta.