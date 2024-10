Bagnaia diretta Motogp Thailandia: tutte le reazioni LIVE

BURIRAM (THAILANDIA) - Francesco Bagnaia vince il Gp di Thailandia. Il pilota della Ducati precede Jorge Martin (Ducati-Pramac) e Acosta ( KTM ) e riapre la lotta per il titolo mondiale . Tutte le reazioni del post gara: seguile in diretta .

10:42

MotoGp, per il Mondiale è duello Martin-Bagnaia

Lo spagnolo della Ducati Pramac comanda con 453 punti, seguito da Bagnaia a 436. La matematica emette il suo primo verdetto: solo Jorge e Pecco possono vincere il titolo iridato.

10:36

Pedro Acosta: "Miller? Che battaglia! Ecco cosa manca in gara"

"Con Miller ho fatto una battaglia vera e sono molto contento. Ci ho messo un po' per prendere ritmo: alla curva tre in avvio, forse per i freni freddi, sono andato lungo", continua lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "In Moto2 il bagnato mi ha sempre messo in difficoltà. In generale, in queste condizioni è cresciuta anche la Ktm. Manca ancora un pelino di confidenza, ma pian piano stiamo arrivando al livello che voglio. L'obiettivo principale non è essere la migliore Ktm in classifica, ma il primo in generale nel mondiale".

10:30

Pedro Acosta: "Gara difficile in Thailandia"

Le dichiarazioni dello spagnolo, pilota della KTM, al termine del Gp di Thailandia chiuso al terzo posto: "È stata una gara difficile da gestire all’inizio con le gomme, e con tanta acqua avevo molta difficoltà soprattutto in curva 3. Comunque sono molto soddisfatto e desidero ringraziare tutta la squadra perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Ringrazio tutte le persone del team perché tutte le volte proviamo qualcosa di nuovo con i test e con tutti gli ingegneri, e ovviamente ringrazio tutte le persone che ci seguono da casa. Credo che stiamo facendo un bel lavoro per arrivare dove vogliamo arrivare".

10:23

Jorge Martin: "Gara difficile, ho preferito tenere il secondo posto"

Le parole del pilota della Ducati-Pramac, secondo in Thailandia ma ancora in testa al Mondiale: "Forse non tanti capiscono quanto veloce si va anche con queste condizioni", sottolinea lo spagnolo. "È stata una gara difficile. Ho iniziato bene ma ho preso un po’ troppi rischi, per esempio alla curva 3. A quel punto ho cercato di rimanere molto vicino a Pecco, ma in tante occasioni ho avuto grosse difficoltà a livello di aderenza. Ho comunque cercato di recuperare Pecco ma ho visto che a un certo punto non ce la facevo, allora mi sono detto di lasciarlo vincere e di tenere la seconda posizione. Ho cercato di controllare il gap rispetto ai ragazzi dietro e sono arrivato 2°. Ringrazio i fan thailandesi e speriamo di fare meglio la prossima volta".

10:17

MotoGp, trionfo Bagnaia in Thailandia: Mondiale apertissimo!

Sepang è una tappa fondamentale per la corsa al Mondiale: a Martin basterà arrivare sempre secondo per vincere il titolo iridato ma Pecco ci crede. In Malesia il pilota della Ducati va forte, così come Bastianini che potrebbe diventare un prezioso alleato.

10:10

Trionfo Bagnaia in Thailandia, Mondiale riaperto!

'Pecco' vince con la sua Ducati la gara di MotoGp sul circuito di Chang precedendo lo spagnolo Martin, leader della classifica: I DETTAGLI

10:05

MotoGp, l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Thailandia

Bagnaia vince con 2.905 su Martin e 3.8 su Acosta. Seguono Di Giannantonio, Miller, Binder, Vinales, Zarco, Aleix Espargarò ed Alex Marquez. 11° Marc Marquez, nonostante la caduta. 12° Marini, 14° Bastianini.

10:00

Show Bagnaia: "Grande passo avanti per la squadra"

"Stamattina dopo il warm up non ero così contento però devo fare un enorme ringraziamento alla squadra che ha fatto un lavoro pazzesco, abbiamo studiato i dati e capito cosa fare. Il passo avanti oggi c'è stato anche perché c'era più acqua sull'asfalto. Questo per me è stato positivo. Sono felicissimo e dedico la vittoria alla squadra che fa un lavoro fantastico". Sono le parole a caldo di Francesco Bagnaia, fresco di trionfo al Gp di Thailandia con la sua Ducati.

9:55

Bagnaia, che esultanza a Buriram!

Pecco scatenato all'arrivo: prima alza il braccio sinistro, poi entrambi in pugni e si lascia andare a un urlo liberatorio che sa di liberazione per una gara che valeva tantissimo.

9:50

Bagnaia infiamma la lotta per il Mondiale

Pecco trionfa sul circuito di Chang e riapre il Mondiale: ora è a -17 dal leader Martin. Ora, a Sepang, il campione del mondo in carica proverà a ricucire ancora lo strappo.

9:46

Bagnaia vince in Thailandia: Mondiale riaperto!

'Pecco' vince in Thailandia precedendo Martin e riapre il Mondiale: segui tutte le reazioni dopo la gara sul circuito di Chang.

Buriram - Thailandia