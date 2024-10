L'alluvione di Valencia distrugge il circuito di MotoGp a due settimane dalla gara

VALENCIA - Si continuano a contare i danni provocati dalla violentissima alluvione che ha colpito Valencia , con finora 70 morti accertati ma che purtroppo sembrano destinati a salire. Danni ingenti, con video e immagini drammatiche che stanno facendo il giro dei social. E la pesante alluvione (si stima che in 24 ore sia caduta la pioggia di un mese intero) sta fermando anche il mondo dello sport .

Alluvione Valencia, gravi danni al circuito

Non solo la sfida tra Valencia e Real Madrid è a rischio ma anche l'ultima tappa del Motomondiale, che dovrebbe chiudersi sul circuito di Valencia il prossimo 17 novembre dovrebbe concludersi la stagione. Sui social però sono diventate virali le immagini shock del circuito, con numerose aree gravemente danneggiate e che richiederanno riparazioni urgenti. Il direttore generale del circuito ha annunciato che sono iniziati i lavori di valutazione dei molteplici danni, ma a sole due settimane di distanza sembra molto difficile che la stagione di MotoGP si chiuda su questo circuito. Per ora, però, non c'è nessuna comunicazione ufficiale.