Bagnaia: "Valencia? Non sarebbe giusto correre lì tra due settimane"

VALENCIA - “Innanzitutto è importante ricordare quello che sta succedendo a Valencia, stanno vivendo un momento terribile e vogliamo essere vicini alla popolazione. La gara è un momento di festa e correre tra due settimane a Valencia non è giusto. Ma non sono io che decido, Dorna prenderà la decisione corretta". In conferenza stampa per il Gp della Malesia Pecco Bagnaia rivolge il proprio pensiero alle vittime della Dana a Valencia.

Bagnaia e il duello con Martin

"In questo momento devo rischiare un po' di più, Martin ha 17 punti di margine. Potrebbe anche fare sempre secondo. Il modo migliore per attaccare è aprire il gas, io cercherò di vincere entrambe le gare ovviamente cercando di non fare errori. Ogni anno è a sé, l'anno scorso dopo l'incidente di Barcellona ho perso qualcosa, anche a livello mentale. Quest'anno siamo sempre stati velocissimi, siamo stati un po' sfortunati e abbiamo fatto qualche errore. Senza quelli avremmo più punti ma non ci penso. In questa stagione mi sono divertito di più e me la sono goduta di più. I weekend di Assen e del Mugello in particolare sono stati speciali. Quello che ho migliorato è dunque godersi meglio quei momenti. Mi piace la pressione, non è da tutti arrivare a questo punto e lottare per il campionato. Questo weekend cercheremo di fare il massimo e ottenere qualcosa di più già dal sabato", ha sottolineato il campione del mondo in carica.