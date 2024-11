Bagnaia campione del mondo di Motogp se…: tutte le combinazioni

Impresa di Pecco Bagnaia che, dopo l'errore nella prova Sprint, vince il Gran Premio della Malesia tenendo aperto il Mondiale. Jorge Martin aveva a disposizione il primo match point per chiudere la stagione, ma la corsa per il titolo si deciderà nell'ultimo Gran Premio a Barcellona tra due settimane.

Martin, 24 punti su Bagnaia in classifica

Dopo la vittoria a Sepang, Jorge Martin si trova in testa con 24 punti di vantaggio su Bagnaia. Un largo vantaggio che rende lo spagnolo il grande favorito per il trionfo finale. A Barcellona si correrà anche la Sprint, e a Martin basterebbe vincere lì per chiudere il Mondiale.

Bagnaia, serve un'impresa per rimontare Martin

Servirà un'impresa invece a Bagnaia, che dovrà sperare in un weekend storto per lo spagnolo. Vincere per il pilota Ducati non basterà. Anche con un doppio successo (Sprint e Gara), raccogliendo dunque 34 punti, a Martin basterebbe farne solo 9 per prendersi il Motomondiale, che può facilmente ottenere chiudendo la gara al settimo posto. Una situazione complicatissima, ma la matematica ancora non condanna Bagnaia: prendendosi il bottino pieno dovrebbe sperare in meno di 9 punti fatti tra Sprint e Gara di Martin. A parità di punti vincerebbe Bagnaia, visto il numero maggiore di Gran Premi vinti (10 a 3).