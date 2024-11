Dani Pedrosa e KTM insieme anche nel 2025: il rinnovo del contratto

Il pilota spagnolo Daniel Pedrosa , 39 anni, continuerà a svolgere il ruolo di collaudatore per la casa austriaca KTM anche nella stagione 2025, come annunciato dai vertici di Mattighofen .

Red Bull Ktm Factory Racing annuncia la firma di un nuovo accordo annuale con Dani Pedrosa per garantirsi anche nel 2025 il suo contributo nello sviluppo sul quale è impegnato il marchio austriaco. Il rapporto fra lo spagnolo e KTM è iniziato nel 2019, sulla scia del ritiro dalle competizioni a tempo pieno del numero 26, passato così a lavorare sulla RC16.

Le parole di Pedrosa

Dopo l'annuncio, Pedrosa commenta cosi: “È un piacere proseguire per un altro anno il nostro viaggio insieme. Sappiamo già dove dobbiamo migliorare. L’impegno di tutti non è mai calato, con l’obiettivo di realizzare la miglior moto possibile per i piloti, a vantaggio delle prestazioni in pista. Non vedo l'ora di capire cosa potremo fare per il 2025 e le idee che emergeranno”.

Il direttore motorsports KTM, Pit Beirer, commenta: "È stata una scelta semplice sia per noi che per lui. Ciò dimostra che il rapporto è forte e basato sulla fiducia reciproca. Diamo molto valore al contributo di Dani al nostro programma MotoGp, su diversi livelli, soprattutto in sella alla prossima generazione delle RC16. La sua è una figura fondamentale. La svolta che stiamo inseguendo arriverà. E grazie alla presenza di Dani nel nostro team, lo farà velocemente”.

La carriera del pilota

Pedrosa, leggenda della MotoGP e tre volte campione del mondo, ha deciso di proseguire la sua collaborazione con il team Red Bull KTM Factory Racing, continuando a mettere la sua esperienza al servizio dello sviluppo della KTM RC 16. Questo lavoro, iniziato nel 2019 dopo il suo ritiro dalle competizioni attive, è stato determinante per il progresso della moto.

Durante la sua carriera come collaudatore ufficiale, Pedrosa ha preso parte a quattro gare come wildcard, contribuendo non solo con le sue performance in pista ma soprattutto con la sua conoscenza tecnica, che è diventata sempre più influente nell’evoluzione delle moto da competizione di KTM.

Nel 2025, Pedrosa continuerà a dare un contributo fondamentale al programma di test e sviluppo in Austria, con l’obiettivo di far sì che le moto della casa austriaca facciano un ulteriore passo avanti per competere ai massimi livelli nella MotoGP, puntando a risultati ambiziosi per le stagioni 2025 e 2026.