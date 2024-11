Bagnaia diretta MotoGp Barcellona: Martin è campione del mondo. Gara e reazioni LIVE

BARCELLONA - Jorge Martin è il nuovo campione del mondo della MotoGP . Nulla da fare per Pecco Bagnaia , che vince e si prende l'11ª vittoria stagionale ma si deve accontentare del secondo posto nella classifica del motomondiale. Secondo posto per Marquez , che finisce terzo nel motomondiale. Terzo posto per Martin, che gli basta per chiudere con 10 punti di vantaggio su Bagnaia. Seguono poi Espargaro, A.Marquez e Bastianini. Tutti gli aggiornamenti in diretta .

16:15

Trionfo Martin-Pramac, l'ultimo a riuscirci era stato Valentino Rossi!

Jorge Martin diventa campione del mondo con una moto di un team cliente. L'ultimo a riuscirci era stato Valentino Rossi, quando 23 anni fa si laureò campione del mondo sulla Nastro Azzurro Honda, team satellite, nella classe 500.

16:05

Jorge Lorenzo: "Bagnaia e Marquez insieme? Sarà dura"

Queste le parole di un ex campione del mondo, Jorge Lorenzo, sul trionfo di Martin: "Jorge Martin ha fatto meno errori rispetto all'anno scorso e a quelli commessi da Bagnaia, quello ha fatto la differenza. Soprattutto nelle gare Sprint, quello ha fatto la differenza. Passare all'Aprilia non sarà facile, è un grande momento per Ducati che non ha punti deboli. L'Aprilia è dietro invece. Marquez sulla Ducati con Bagnaia? Sarà dura, Pecco ha un carattere molto tranquillo mentre Marquez è un po' più killer. Pecco è anche più giovane e questo farà la differenza. Ogni epoca ha i suoi piloti, Bagnaia e Martin solo lì ma anche Marquez c'è, è un fenomeno. Peccato per la sua caduta nel 2020".

16:00

Bagnaia: "Ci riproveremo l'anno prossimo"

Bagnaia promette già battaglia per la prossima stagione: "Sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo fatto il massimo. Ci riproviamo l'anno prossimo. Jorge se lo merita, è un gran pilota".

15:54

Martin: "Ringrazio la Ducati per averci lasciato lottare"

"Ringrazio la mia squadra e anche la Ducati, sono stati incredibili a lasciarmi lottare con Pecco, nessuno se lo aspettava. Il messaggio che posso dare è vivere il presente, imparare dal passato, non rimanere lì a pensare cosa avrei potuto fare. Il numero 1? Certo che lo metto sulla moto, vediamo cosa viene fuori. Questo è stato tanto lavoro mentale, avevo più voglia di vincere che paura di perdere. Ero molto concentrato. Mi fa molto piacere che la gente sia felice del mio trionfo, anche Bastianini ieri me l'ha detto. Non è stata una carriera facile, ma sono felice. Devo sposare Maria? Staremo insieme tutta la vita, non c'è fretta".

15:48

Martin: "Non volevo guardare i giri alla fine"

Queste le parole del nuovo campione del mondo, Jorge Martin: "Non volevo guardare i giri che mancavano, ero lì, guardavo dietro e volevo mantenere un bel distacco. Alla fine ho iniziato a vedere di tutto, mio padre, mia madre, la mia fidanzata. È stato difficile ma mi sono rinfuocato ed ho chiuso la gara".

15:46

Trionfo Martin, tutta la gioia del team Pramac

Queste le parole dal team Pramac dopo il trionfo di Martin.

Campinoti: "Bellissimo. Dopo l'anno scorso era normale riprovarci. Quest'anno Martin ha fatto una stagione spettacolare, se lo merita tutto".

Romagnoli: "Finalmente ci è riuscito. Grazie a tutto il team".

Borsoi: "È stata una stagione incredibile. Mi sembra di rivedere la lotta tra Federer-Nadal: due grandi amici e due grandi rivali"

15:45

15:31

Bagnaia: "Abbiamo perso per nostri errori, ma siamo stati stesi tre volte"

"Io credo che non ci sia nulla di disonorevole a perdere, se fatto nel modo giusto. È tutto importante e da lezione, abbiamo perso per errori nostri. Quegli zeri hanno fatto la differenza. Errore più pesante? La cosa che mi ha dato più fastidio è che sono stato sempre attento al mio feeling sulla moto, ma nella prima parte l'ho sottovalutata come cosa. Questo ci ha rallentati all'inizio, poi Jorge è stato più costante. Noi però siamo stati stesi tre volte più un problema tecnico. Dovevo impuntarmi un po' di più nella prima parte di stagione. A Silverstone sicuramente ho esagerato. La vittoria più bella è stata al Mugello, quella di oggi la più facile".

15:27

Bagnaia: "Dovrò stare più attento"

Queste le parole di Bagnaia: "Io mi immedesimo sempre nelle situazioni, quando uno tiene a quello che deve ottenere è sbagliato togliergli la scena. La mia vittoria è importante ma lui ha fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più zero. Non avevo motivo di stare lì in mezzo, se lo merita. Le mie vittorie sono solo una conseguenza di sapere di poter vincere, di essere stati più forti in questa stagione. Il prossimo anno proverò a stare più attento, a stare meno vicino ad altri piloti".

15:22

Maria Monfort pazza di gioia per Martin: la fidanzata del campione del Mondo

Ecco la fidanzata del nuovo campione del mondo, che si sta unendo ai grandi festeggiamenti per il titolo.