Come sta Martin dopo il terribile incidente in moto: necessaria l'operazione

I test in Malesia sono cominciati in maniera molto sfortunata per il campione del mondo della MotoGP Jorge Martin . Il madrileno, da quest'anno all' Aprilia , dopo una prima caduta senza conseguenze, dopo 13 giri ha perso il controllo della moto nella curva 2 di Sepang, atterrando pesantemente sul piede sinistro e poi sbattendo la testa sull'asfalto . L'incidente ha fatto scattare la bandiera rossa per interrompere la sessione e lo spagnolo è stato portato all' ospedale Aurelius di Nilai, dove sono stati fatti gli accertamenti necessari.

Martin, le conseguenze dell'impatto e il suo messaggio

Secondo quanto comunicato da Aprilia, nell'impatto con l'asfalto Martin ha riportato la frattura della testa del quinto metacarpo della mano destra e fratture del terzo, quarto e quinto metacarpo del piede sinistro. Il pilota è stato sottoposto anche a TAC e risonanza magnetica alla testa, entrambe negative. Lo spagnolo trascorrerà la notte in osservazione in ospedale, poi verrà riportato in Europa per essere operato, sia al piede sia alla mano. In ogni caso non si può dire che l'incidente abbia abbattuto il morale di Martin, a giudicare dal messaggio postato su Instagram per rassicurare i suoi tifosi: "Non è il miglior inizio della stagione 2025! Ma 'Martinator' torna sempre più forte!".