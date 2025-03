MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint in Thailandia. Bagnaia terzo

BURIRAM (THAILANDIA) - Non poteva iniziare meglio l'avventura di Marc Marquez sulla Ducati . Dopo aver conquistato la pole , il pilota spagnolo vince la Sprint Race del GP della Thailandia, la prima della stagione. Marquez parte forte e domina dal primo all'ultimo giro con un ritmo impressionate, mettendosi subito in testa alla classifica del motomondiale.

Marc davanti al fratello Alex, Bagnaia terzo

Marc Marquez chiude davanti al fratello Alex sulla Gresini Racing. Terzo Pecco Bagnaia, che dopo aver tentato l'attacco su Alex Marquez non è riuscito più ad avvicinarsi ai due fratelli, dovendo accontentarsi. Quarto a sorpresa Ogura, quinta posizione per Franco Morbidelli. Più dietro gli altri italiani, con Bezzecchi 12°, Marini 15° e Bastianini solo 18°, mentre Di Giannantonio si ritira nel finale. Assente il campione in carica Jorge Martin, con il suo sostituto Savadori che chiude 20°. Ora l'appuntamento è domenica 2 marzo alle ore 9 per la gara.