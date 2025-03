Svelata la cifra astronomica persa da Marquez in MotoGp: il motivo e a quanto ha rinunciato

Marc Marquez non poteva sperare in un debutto migliore come pilota ufficiale Ducati : nel suo primo weekend di gara in Thailandia ha chiuso conquistando pole, sprint race e infine la gara . Bottino pieno per il pilota spagnolo, che ora guida nella classifica del motomondiale e spaventa i suoi rivali dopo un weekend praticamente perfetto. La coppia Marquez- Ducati sembra funzionare alla grande e, secondo le indiscrezioni, il pilota spagnolo ha rinunciato ad una cifra folle per approdare nel team di Borgo Panigale.

Marquez, il divorzio dalla Honda

Il primo step per approdare in Ducati da parte di Marquez è stato quello di lasciare la Honda per arrivare nel team Gresini. Un divorzio pesantissimo quello dalla Honda, la moto sulla quale Marquez ha corso per 11 anni vincendo ben 6 motomondiali. Negli ultimi anni, però, la RC213V non riusciva più a tenere il passo della Ducati, con la moto che era diventata lenta e ben lontana dal poter competere per le prime posizioni. Marquez ha dunque optato per il divorzio dalla Honda, per provare ad inseguire ancora il sogno del settimo mondiale.