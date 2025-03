Gp d'Argentina, Marquez conquista la pole position. Bagnaia è quarto

TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) - Marc Marquez conquista la pole position, la 68esima in carriera nella classe regina, nel Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale gira con il tempo di 1'36"917 precedendo il fratello Alex, su Team Gresini, di 246 millesimi, e il francese Johann Zarco, terzo a sorpresa con la Honda LCR di Lucio Cecchinello. In seconda fila Francesco 'Pecco' Bagnaia, quarto con l'altra Ducati a 351 millesimi dallo spagnolo. Accanto all'azzurro Pedro Acosta con la KTM e Fabio Di Giannantonio con la moto del team VR46. La terza fila, nell'ordine, è composta da Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. In quarta, invece, si piazzano Joan Mir, Brad Binder e Alex Rins. Fari ora puntati sulla Sprint Race, in programma alle ore 19.