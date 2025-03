TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) - Senzazionale tripletta di Marc Marquez , che dopo aver fatto da 'cannibale' nel primo fine settimana della MotoGp in Thailandia parte forte anche in Argentina, conquistando la gara Sprint sul circuito di Termas de Rio Hondo in attesa del Gran Premio di domani (16 marzo). Sul podio tre Ducati: secondo il fratello Alex Marquez (team Gresini) e poi terzo Francesco Bagnaia con la seconda Desmosedici GP25. Quarto il francese Johann Zarco su Honda, poi gli italiani Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli.

Rins in pista con un casco dedicato a Maradona

Un casco speciale, dedicato a Diego Armando Maradona e ai colori del Newell's Old Boys, è stato indossato da Alex Rins nel Gp d'Argentina. Il pilota spagnolo della Yamaha prima della gara ne ha mostrato l'immagine in un post su 'X': "L'eredità del Diego nella cultura argentina è innegabile - le parole di Rins nel post -. Qui lo sport si vive con una passione senza paragoni. Quelli che ti amano, ti amano e quelli che non lo fanno, ti odiano. Questo è il mio omaggio non solo a un'icona mondiale, ma anche a questo modo di intendere lo sport".

