Bagnaia risponde alle critiche: il gesto dopo il trionfo ad Austin

Bagnaia, il gesto dopo il trionfo ad Austin

Dopo un inizio di stagione non esaltante erano piovute critiche su Bagnaia, battuto due volte dal nuovo compagno di squadra Marc Marquez. Dopo la vittoria ad Austin, diretto verso la telecamera piazzata sulla sua Ducati, Bagnaia ha fatto il gesto del cannocchiale, scuotendo poi le dita. Un messaggio chiaro, con i suoi critici che adesso non si trovano dopo che è tornato a vincere.

Bagnaia risponde: "Questa vittoria è per tutti loro"

"Non ho molto da dire a chi mi critica sempre - le parole di Bagnaia nel post gara -. Devo dire però che alcune persone che lavorano in questo mondo, in questo sport, alcuni anche ex piloti, hanno detto su di me alcune cose che mi hanno sorpreso. Davvero non li ho capiti. Se sono stati piloti e se hanno lavorato qui, dovrebbero conoscere perfettamente la situazione. Sentire cosa dicevano mi ha motivato molto, e questa vittoria è per tutti loro. So perfettamente quanto è veloce Marquez, ma al momento desidero solamente godermi questa giornata fantastica, in cui ho perso anche la voce: ho urlato dalla quarta curva in poi, devo stare più calmo. Ma non m’importa se domani tutto mi farà male: l’obiettivo era uno solo. Vincere”.