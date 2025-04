MotoGp, Gran Premio del Qatar a Lusail: gare, orari, dove vederlo in tv e in streaming

LUSAIL (Qatar) - Quarto appuntamento del Motomondiale 2025 con il Gp del Qatar: Marc Marquez , nella MotoGp, prova a riprendere il suo monologo, interrotto dal successo di Pecco Bagnaia due settimane fa ad Austin. Lo spagnolo della Ducati ha iniziato alla grande il weekend di Lusail firmando la pole position e vincendo la gara Sprint di ieri. Alle spalle di Marc Marquez c'è, come da cliché di questa stagione, il fratello Alex. Si è rivisto in pista, ancora lontano dalla forma migliore, il campione del mondo Jorge Martin , rientrato dopo il doppio infortunio con fratture multiple di febbraio.

MotoGp, pole position e griglia di parenza

Sarà Marc Marquez su Ducati, come sempre accaduto finora nel 2025, a partire in pole position nel Gp del Qatar della MotoGp. Dietro di lui il fratello Alex (Ducati), Quartaro (Yamaha) e Morbidelli (Ducati). Bagnaia (Ducati) parte dalla quarta fila con l'undicesimo tempo mentre Martin (Aprilia) è 14°. Nella Moto2 pole position per lo spagnolo Gonzalez (Kalex) mentre in Moto3 sarà il giapponese Yamanaka (Ktm) a partire davanti a tutti. Da segnalare che a sventolare la bandiera a scacchi all'arrivo ci sarà il calciatore abruzzese Marco Verratti.

Gp di Lusail: orari e dove vedere le gare in tv e in streaming

La gara della MotoGp del Gran Premio del Qatar è in programma alle ore 19. Prima si correranno la Moto3, alle 16, e la Moto2, alle 17.15. Il Gp del Qatar del Motomondiale sarà visibile in televisione su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky). Le gare saranno visibili anche in streaming su Sky Go, Now, sul canale YouTube di Sky Sport e sul sito di Tv8.