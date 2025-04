Aleix Espargaró torna alle gare in MotoGp, dopo aver dato addio alle corse a conclusione del 2024. Il 35enne pilota spagnolo, che quest'anno si è ritagliato un ruolo da tester della Honda, sarà al via del Gp di Spagna con una wild card nella classe regina, a Jerez, dal 25 al 27 aprile. Davanti al pubblico di suoi connazionali, Espargaró, in sella alla Honda, tornerà quindi in azione per la prima volta nella cornice di un gran premio dopo 6 mesi. La sua ultima gara era stata a Barcellona nel novembre 2024, con l'Aprilia del team Aprilia Racing.