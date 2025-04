Barcellona-Inter, è sfida anche in Ducati: Marquez, Dall'Igna e il pronostico per la Champions

Marc Marquez e la Ducati si preparano a ripartire dopo la delusione a Jerez , dove lo spagnolo è caduto ed ha ceduto la testa della gara e della classifica al fratello Alex . In attesa della prossimo weekend di gara, in programma dal 9 all'11 maggio a Le Mans, il pilota spagnolo seguirà il suo Barcellona in semifinale di Champions League. Nello stesso team Ducati ha però un "rivale" molto particolare: il direttore generale Gigi Dall'Igna , tifoso dell' Inter .

Marquez-Dall'Igna: il siparietto e il pronostico per Barcellona-Inter

La sfida in semifinale tra Barcellona e Inter, in programma stasera al Montjuic e valida per l'andata della semifinale di Champions League, vedrà divisi Marquez e Dall'Igna, che per l'occasione hanno posato per una foto con le maglie dei rispettivi club che tifano. Le foto sono apparse sull'account ufficiale del team Ducati, e vede il divertente siparietto tra i due mentre si abbracciano e poi ricevono le maglie di Barcellona e Inter con i loro nomi. Dall'Igna si è anche lasciato andare ad un pronostico molto azzardato: "Vince l'Inter 3-0", la previsione del direttore generale.