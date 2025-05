Anche Alex Marquez trova il sorpasso su Quartararo, che dopo una grande partenza è calato col passare dei giri. Scappa via Marc intanto, che si avvia verso la sesta vittoria in sei Sprint della stagione. Intanto duello per la quinta posizione tra Acosta e Vinales, Aldeguer spinge e resta in quarta posizione.

14:42

Marquez ancora imbattuto nelle Sprint Race

Fin qui ci sono state cinque vittorie di Marc Marquez nelle cinque Sprint Race disputate: lo spagnolo ha sempre vinto e punterà a ripetersi anche oggi per riprendersi la testa della classifica piloti.

14:38

Tardozzi: "Bagnaia corre con il freno tirato"

Queste le parole del il Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, sui problemi di Bagnaia in questa stagione: "Lui corre in gara un po’ col freno a mano tirato per via del ricordo del 2024 e delle cadute, lo ha ammesso lui stesso. Quando tu pensi troppo, vai meno veloce”.

14:30

Bagnaia: "Non riesco ad essere veloce come vorrei"

Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo le qualifiche: "Non riesco a portar dentro la velocità come vorrei. Con le gomme usate riuscivo a girare abbastanza forte, ma sicuramente non come Marquez che in questo momento è il più veloce. Il passo in avanti va fatto nell’ultima parte di frenata, è sempre stato il mio punto di forza e non sappiamo perché non riusciamo a ritrovarlo. Non se ne viene a capo, quindi devo adattarmi io alla situazione. Questo problema mi porta a essere più conservativo, per non buttare via i punti come ho fatto l’anno scorso".

14:25

MotoGp, domani la gara a Le Mans

Tra circa mezz'ora inizierà la Sprint Race, un antipasto poi della gara di domani, domenica 11 maggio, in programma alle ore 15.

14:12

MotoGp, sfida tra i fratelli Marquez al vertice

La classifica piloti prima della Sprint Race vede Alex Marquez in testa con 140 punti, seguito strettissimo dal fratello Marc con 139 punti. Più lontano Bagnaia, terzo con 120 punti.

14:04

Sprint, la griglia di partenza

1. Quartararo (Fra/Yamaha); 2. M. Marquez (Ducati); 3. A. Marquez (Gresini Ducati)

4. Aldeguer (Gresini Ducati); 5. Viñales (Tech3 Ktm); 6. Bagnaia (Ducati)

7. Bezzecchi (Aprilia); 8. Miller (Pramac Yamaha); 9. Morbidelli (VR46 Ducati)

10. R. Fernandes (Trackhouse Aprilia); 11. Zarco (Lcr Honda); 12. Acosta (Ktm)

13. Binder (Ktm); 14. Rins (Yamaha); 15. Mir (Honda)

16. Marini (Honda); 17. Di Giannantonio (VR46 Ducati); 18. Bastianini (Tech3 Ktm)

19. Ogura (Trackhouse Aprilia); 20. Oliveira (Pramac Yamaha); 21. Savadori (Aprilia)

22. Nakagami (Honda)

14:02

Sprint, Quartararo davanti a Marquez. Bagnaia solo sesto

Marc Marquez aveva dominato le prove libere del venerdì, ma la pole è stata conquistata da Fabio Quartararo. Secondo lo spagnolo, terzo il fratello Alex. Solo sesto Pecco Bagnaia.

14:00

Gran Premio di Francia, è il momento della Sprint

Il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans si scalda con la Sprint del sabato prima della gara di domenica. Semaforo verde alle ore 15.

Le Mans - Francia