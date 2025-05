Dall'Igna disperato dopo la caduta di Bagnaia a Le Mans: la reazione

La bottiglietta dell'acqua stretta nella mano destra di Gigi Dall'Igna ha rischiato di essere stata scaraventata per la rabbia. Il direttore generale di Ducati Corse però è riuscito a trattenere la rabbia nel momento in cui ha visto dai monitor dei box la caduta di Pecco Bagnaia. Dopo solo due giri dalla partenza della Gara Sprin del GP di Francia , il pilota italiano 3 volte iridato è scivolato sul circuito di Le Mans all'ingresso di curva 3, proprio nel momento in cui si era portato dalla sesta alla terza posizione dietro di fratelli Marquez. Scivolato Pecco, ma non è scivolata comunque la vittoria della team, che ha visto poi trionfare Marc Marquez.

Bagnaia cade, Dall'Igna si dispera a Le Mans

Il ritiro del torinese della Rossa ha confortato davvero il numero 1 della Ducati, che ha prima ha alzato gli occhi al cielo, poi li ha chiusi per disperazione sbuffando e infine ha solelvato le braccia in un gesto di resa e sconforto. Marc con questo trionfo torna in testa alla classifica del mondiale piloti di MotoGP con 2 punti di vantaggio sul fratello Alex (Gresini) e con un +31 sul compagno di scuderia Bagnaia.

"Mi dispiace per Pecco, aveva fatto un bel fine settimana sempre veloce e invece stamattina in qualifica con la morbida ha fatto fatica. C'è stata la scivolata in gara? Sì, gli errori non devono mai arrivare, è un vero peccato. Per fortuna ha sbagliato durante la Sprint e i punti persi sono pochi, ma bisogna sicuramente evitare di fare questi errori. È caduto per una velocità eccessiva in ingresso di curva 3? Non lo so, bisogna guardare i dati, aveva detto che non aveva feeling davanti ma bisogna dare giudizi oculati solo dopo aver visto i dati e la telemetria", queste la parole a caldo di Dall'Igna sul suo pilota.