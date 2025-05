Moto Gp, Gran Premio di Gran Bretagna: gare, orari e dove vederlo in tv e streaming

ROMA - Settimo appuntamento del Motomondiale, nel weekend del 23-25 maggio si correrà in Gran Bretagna. L’asfalto è quello storico del circuito di Silverstone. Sono 5.9 km di pura adrenalina che diranno molto sulla lotta al Mondiale. Marc Marquez arriva qui con il maggior numero di pole: 5. Nessuno come lui su questo tracciato. Lo scorso anno doppia vittoria di Enea Bastianini: trionfo nella Sprint e nella gara. Anche quest’anno prevista una gara veloce per aumentare il tasso delle emozioni.