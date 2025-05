MotoGP diretta Le Mans: segui la gara con Bagnaia e Marquez

Ci siamo, è il giorno della gara del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Motomondiale sul circuito di Le Mans. La Sprint si è chiusa con il trionfo di Marc Marquez, che punterà a ripetersi per aumentare il suo distacco in testa alla classifica piloti. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia, sempre più lontano dal compagno di squadra in Ducati, che è caduto subito nella Sprint, al secondo giro. Si parte alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.