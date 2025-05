Terremoto in MotoGP, Jorge Martin vuole lasciare l'Aprilia: cosa sta succedendo

Una notizia sconvolge il mondo della MotoGP: Jorge Martin vuole liberarsi anticipatamente dal contratto firmato con Aprilia . Una situazione clamorosa quella del campione del mondo in carica che, dopo il trionfo nella stagione 2024 con il Team Pramac, aveva firmato per due stagioni con Aprilia. Il contratto ha però una clausola rescissoria che lo spagnolo vorrebbe subito sfruttare per unirsi ad Honda .

Jorge Martin, stagione da incubo: cosa sta succedendo

La clausola nel contratto dà la possibilità a Jorge Martin di liberarsi del secondo anno di contratto, potendo decidere dopo i primi 6 Gran Premi della stagione. E quella che sta vivendo il campione del mondo in carica è una stagione da incubo: l'infortunio durante i test in Malesia, poi il rientro in Qatar con un'altra caduta e la frattura di dieci costole, dalla quale sta ancora recuperando. Lo spagnolo non ha ancora concluso un Gran Premio in questa stagione, un periodo difficilissimo che potrebbe portarlo a fare una decisione clamorosa.

Aprilia-Jorge Martin, tutte le ipotesi

Aprilia non ha ancora commentato o risposto alle voci su questo clamoroso divorzio, che arriverebbe all'improvviso vista l'impossibilità di giudicare la performance dello spagnolo sulla loro moto visti tutti gli infortuni. Da Noale si chiederebbe un assoluto rispetto del contratto biennale firmato lo scorso giugno, dopo i forti investimenti per accogliere nel team il campione del mondo in carica. Martin invece valuta di ripartire in Honda, pronta ad un'importante ristrutturazione. Sarà da valutare però se Aprila lascerà andare il pilota o se si potrebbe finire, addirittura, per vie legali.