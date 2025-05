MotoGp diretta Qualifiche Gran Bretagna: segui Bagnaia e i fratelli Marquez

Aggiorna

SILVERSTONE (REGNO UNITO) - Caccia alla pole della MotoGp oggi (24 maggio) sul circuito inglese di Silverstone, dove Frandesco Bagnaia sulla sua Ducati ufficiale sfida nelle Qualifiche il compagno di squadra Marc Marquez (leader del Mondiale) e il fratello Alex (in sella alla Ducati del team Gresini) in vista della Sprint in programma nel pomeriggio (ore 17) e del Gp della Gran Bretagna in programma domani. Proprio quest'ultimo è stato il più veloce nelle pre-Qualifiche, facendo segnare il record della pista (in 1:57.295). Segui la diretta della giornata.

12:45 Un minuto alla fine delle FP2: la situazione Mancano circa x minuti alla fine delle FP2 che precedono le Qualifiche del Gp della Gran Bretagna di MotoGp: al momento il più veloce è Marq Marquez, seguito da Alex Marquex che ha scavalcato Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. 12:38 Marc Marquez accelera: ora è suo il tempo più veloce Altro cambio al vertice nelle FP2: ora c'è Marc Marquez davanti a tutti, che con la sua Ducati ha fatto registrare il tempo di 1:59.178. Rientrato intanto pista sulla seconda moto il fratello Alex dopo la caduta. 12:36 FP2, Bagnaia scalzato da Aldeguer: lo spagnolo balza al comando Cambio al vertice nelle FP2: Pecco Bagnaia è stato scalzarto da Fermin Aldeguer, balzato al comando con il tempo di 1:59.590 con la sua Ducati. 12:33 Bagnaia al momento il più veloce nelle FP2 È Francesco Bagnaia al momento il più veloce nelle FP2 sul circuito di Silvertsone: con la sua Ducati 'Pecco' ha fatto registrare il tempo di 1:59.756. Ancora 13' a disposizione dei piloti in queste prove prima delle Qualifiche. 12:27 Scivolata anche per Acosta: bandiera gialla Scivolata anche per Acosta della Ktm: caduta senza conseguenze, bandiera gialla sulla pista di Silverstone. 12:24 Caduta di Alex Marquex nelle FP2 Spavento per Alex Marquez: caduta per fortuna senza conseguenze per il pilota del Team Gresini nelle Fp2 sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo ora dovrà attendere che i meccanici sistemino la sua moto in vista del Q2. Dopo la bandiera rossa intanto gli altripiloti hanno ripreso a girare. 12:23 Forfait di Ai Ogura: salterà il Gp della Gran Bretagna Ufficiale il forfait del giapponese Ai Ogura, infortunatosi al ginocchio (sospetta frattura) dopo la caduta nelle prove libere di ieri e 'unfit' per il Gp della Gran Bretagna. Ad annunciarlo è stato Davide Brivio, team principal della Trackhouse Racing 12:19 Moto ora in pista a Sliverstone per le FP2 I piloti della MotoGp sono ora in pista a Silverstone per le FP2: restano 21 minuti della mezz'ora a disposizione per le ultime prove in vista delle Qualifiche del Gp di Gran Bretagna. 12:16 I 10 piloti già qualificati al Q2 della MotoGp Ecco i dieci piloti della MotGp che hanno già staccato il pass per il Q2 delle Qualifiche del Gp di Gran Bretagna: Alex Marquez (Ducati Gresini Racing, 1:57.295); 2) Fabio Quartararo (Yamaha, 1:57.342), 3) Jack Miller (Yamaha Pramac, 1:57.642); 4) Marc Marquez (Ducati, 1:57.655); 5) Marco Bezzecchi (Aprilia, 1:57.667); 6) Fabio Di Giannantonio ((Pertamina VR46); 7) Francesco Bagnaia (Ducati, 1:57.703); Joahnn Zarco (LCR Honda, 1:57.741); 9) Alex Rins (Yamaha, 1:57.819), 10) Fermin Adeguer (Ducati Gresini Racing, 1:57.821).

12:08 MotoGP, la classifica piloti dopo 6 gare Francesco Bagnaia insegue i fratelli Marc e Alex Marquez dopo le prime sei gare del Mondiale 2025 della MotoGp.

La classifica - 1) M. Marquez (Spa, Ducati) 171; 2) A. Marquez (Spa, Ducati) 149; 3) Bagnaia (Ducati) 120; 4) MORBIDELLI (Ducati) 85; 5) Di Giannantonio (Ducati) 74; 6) Zarco (Fra, Honda) 72; 7) Quartararo (Fra, Yamaha) 56. 12:00 Record della pista per Alex Marquez nelle pre-Qualifiche È stato Alex Marquez il più veloce ieri nelle pre-Qualifiche del Gp di Gran Bretagna a Silverstone, in cui ha fatto segnare il record della pista (1:57.295). Lo spagnolo con la Ducati del team Gresini ha chiuso davanti alle Yamaha di Fabio Quartararo e Jack Miller. Quarta la Ducati di Marc Maquez, che ere scivolato all'inizio della sessione e settima quella di Francesco Bagnaia. A differenza loro, già qualificati al Q2, dovranno passare dal Q1 l'italiano Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Ducati, penalizzato con 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Bezzecchi) e Brad Binder (Red Bull KTM Factor). 11:53 Dove seguire le Qualifiche in tv e in streaming Le Qualifiche di MOtoGp a Silverstone a poche ore dalla Sprint e alla vigilia del Gp di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI 11:45 Gp Gran Bretagna: il programma del weekend Dopo le Pre-Qualifiche di ieri prosegue il weekend inglese per la MotoGp sulla pista inglese di Silverstone e sale l'attesa per le Qualifiche, per la Sprint e per il Gp della Gran Bretagna.

Il programma - Oggi: ore 10.40 P2 Moto3; 11.25:P2 Moto2; 12.10 P2 MotoGP; 12.50: Q1 MotoGP; 13.15 Q2 MotoGP; 14.50 Q1 Moto3; 15.15 Q2 Moto3; 15.45 Q1 Moto2; 16.10 Q2 Moto2; 17 Sprint MotoGP. Domani: ore 10.40 warm up MotoGP; 12.15: gara Moto2; 14 gara MotoGP; 15.30 gara Moto3. Silverstone, Regno Unito

