MotoGp a Silverstone diretta: segui live la gara di Bagnaia e dei Marquez

Settima gara del Motomondiale a Silverstone, dove oggi si corre il Gran Premio di Gran Bretagna . Alle 14 semaforo verde per la classe regina, la MotoGp, con il francese Fabio Quartararo che partirà in pole position davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Ieri, nella gara sprint, si è imposto Alex Marquez davanti al fratello Marc, leader della classifica piloti e quarto in griglia oggi.

Questi i primi 10 nella griglia di partenza. I piloti stanno effettuando il giro di ricognizione in vista del nuovo via. 1. Fabio Quartararo 2. Alex Marquez 3. Francesco Bagnaia 4. Marc Marquez 5. Fermin Aldeguer 6. Jack Miller 7. Fabio di Giannatonio 8. Luca Marini 9. Johann Zarco 10. Marco Bezzecchi

Spenti i semafori rossi: si riparte. Nessuna caduta al via, Quartararo in testa.

14:21

Le moto stanno tornando in pista

Pit-lane aperta: le moto stanno tornando in pista per schierarsi in griglia in vista del nuovo giro di ricognizione.

14:19

Morbidelli al centro medico

Morbidelli è andato al centro medico: ha avuto un contatto con Espargaró che ha causato la perdita d'olio dalla Honda dello spagnolo e la conseguente bandiera rossa.

14:16

Si riparte da zero con un giro in meno

Si rifarà la procedura di partenza, con la griglia iniziale, senza tenere conto dei quasi tre giri percorsi finora. La nuova gara sarà di 19 giri, non 20.

14:12

I fratelli Marquez potranno ripartire

Potranno ripartire tutti i 22 piloti, anche i due fratelli Marquez, che erano caduti così come Aleix Espargaró e Morbidelli.