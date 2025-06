Il Motomondiale fa tappa in Spagna per il Gp d'Aragon , ottavo appuntamento della stagione 2025: in attesa delle gare di domenica, oggi, nella classe MotoGp, è stato il giorno della Sprint, vinta da Marc Marquez su Ducati, già dominatore delle libere e delle qualifiche. Dietro di lui il fratello Alex Marquez, Aldeguer e Morbidelli. Più indietro Bezzecchi, Quartararo e Bagnaia.

15:23

+++MARC MARQUEZ VINCE LA SPRINT D'ARAGON+++

Marc Marquez vince la gara Sprint, davanti al fratello Alex staccato di 2"080 e ad Aldeguer a 4"630. Morbidelli riesce a chiudere quarto, davanti ad Acosta. Ottavo Bezzecchi, 11° Quartararo, 12° Bagnaia.

15:21

Inizia l'ultimo giro: Morbidelli soffre

Morbidelli, quarto, è attaccato da Acosta. Marc Marquez è primo, davanti ad Alex Marquez e Aldeguer.

15:20

Due giri alla fine: Marc Marquez al sicuro

Nessuna esitazione per la Ducati di Marc Marquez che ora ha 1"5 di vantaggio su quella di Alex. Terzo Aldeguer, quarto Morbidelli, ora un po' in difficoltà.

15:18

Tre giri al termine: anche Quartararo è dietro

Questa la classifica: Marc Marquez primo, poi Alex Marquez, Aldeguer, Morbidelli quarto e Acosta quinto. Bezzecchi è ottavo, Bagnaia 12° dietro a Quartararo.

15:16

Allunga Marc Marquez

Marc Marquez vola in testa: ora ha 1"3 sul fratello Alex.

15:15

Bagnaia attardato

Con 5 giri ancora da percorrere Marc Marquez è primo, davanti a Alex Marquez, ora più lontano. Terzo Morbidelli, quarto Aldeguer. Bezzecchi è nono, Bagnaia 12°.

15:13

La classifica dopo 5 giri: Marc Marquez primo

Dopo 5 giri adesso Marc Marquez è primo, Alex è secondo.

15:11

Duello tra i Marquez

Dopo 4 giri Alex Marquez è primo, davanti a Marc Marquez, staccato di 6 decimi. Terzo Morbidelli, 13° Bagnaia, a oltre 8" dalla vetta.

15:08

Alex vola dopo 3 giri

Al terzo giro Alex Marquez conduce davanti a Marc Marquez, Morbidelli e Acosta. Quinto Aldeguer, sesto Quartararo. Bagnaia ora è nono.

15:07

La classifica

Dopo 2 giri Alex Marquez è primo, con 6 decimi sul fratello Marc. Terzo Morbidelli, quarto Acosta, ottavo Bagnaia a 3"6.

15:05

Il passaggio al primo giro

Al primo passaggio sul traguardo Alex Marquez ha 218 millesimi di vantaggio su Morbidelli. Bagnaia è ottavo staccato di oltre 2 secondi.

15:04

Alex Marquez in testa

Scatto di Alex Marquez al via: è primo davanti a Morbidelli e Marc Marquez.

15:02

Partiti

È iniziata la gara Sprint del Gp d'Aragon.

14:57

Il tempo in Spagna

C'è sole e caldo sulla pista del Gp d'Aragon.

14:49

Tutti in pista

Piloti e moto sono in pista in vista del giro di ricognizione.

14:39

Marini in convalescenza

Luca Marini, reduce da un brutto incidente il 28 maggio scorso a Suzuka, ha parlato a Sky: "Stamattina mi hanno detto che potevo tornare a casa e ho preso il primo volo possibile per tornare in Italia. Come sto? Ancora è dura, mi fanno male molte cose. E' stata la peggior botta della mia carriera, devo fare ulteriori accertamenti in Italia per capire quando posso tornare. Ma farò di tutto per tornare il prima possibile. Sono stato consapevole e lucido da subito, con l'ottica nella testa di rientrare il prima possibile. Già in una settimana ho avuto un miglioramento incredibile e mia moglie e mia figlia mi hanno aiutato a rasserenarmi".

14:30

Tra poco la Sprint

La gara Sprint della MotoGp inizierà alle 15: si correranno 11 giri.

