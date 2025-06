Brividi di paura subito al Mugello. La gara sprint del GP d'Italia è iniziata nel peggior modo possibile per alcuni piloti. Oltre ai problemi al via per la Ducati di Marc Marquez, che non è risucito subito a togliere il limitatore alla sua Desmosedici GP25 scattando con qualche difficoltà seppur poi recuperando dal settimo posto tutto il vantaggio perso e andando a vincere la garetta, è stato Di Giannantonio ad avere la peggio innescando un terribile tamponamento carambolesco con Binder e Zarco.