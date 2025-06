SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) - Dominio Marquez, Marc e Alex. Al Mugello, nel circuito di casa di Bagnaia e degli altri italiani, sono i due spagnoli a fare festa mettendo a segno una doppietta nel segno della perfezione. Pecco, partito secondo, finisce fuori dal podio (quarto) superato anche da Di Giannantonio. Bagnaia passa in testa dopo la partenza regalando spettacolo a suon di sorpassi e controsorpassi nella bagarre con Marc e Alex Marquez. Poi, forse per l'usura delle gomme, man mano cede metri e secondi e scivola dietro, consegnando la vittoria al 93 della Ducati, sempre più dominatore della MotoGp.

14:56

La situazione punti in classifica: Bagnaia sempre più lontano

Marc Marquez (270) allunga nel Mondiale a +40 sul fratello Alex (230), mentre Bagnaia (160) sprofonda addirittura a 110 punti dalla vetta.



14:45

Vince Marc Marquez davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia quarto

La bandiera a scacchi sventola sul casco di Marc Marquez che chiude davanti al fratello Alex e Di Giannantonio. Quarto e fuori dal podio Bagnaia. CLASSIFICA MOTOGP

14:41

Due dalla fine: Di Giannantonio supera Bagnaia

Di Giannantonio supera Bagnaia e si prende la terza posizione a due giri dalla fine.

14:37

Marc Marquez guadagna ancora su Alex e Bagnaia

Marc Marquez guadagna ancora e va a 1″8 su Alex, che deve guardarsi le spalle dalle altre Ducati di Bagnaia e Di Giannantonio. 5° Bezzecchi, nella terra di nessuno con la sua Aprilia.

14:28

15° giro: Bagarre Alex Marquez-Bagnaia

Bagnaia si butta dentro due volte, Alex Marquez resiste e tiene la posizione. Intanto Marc mette un secondo di gap. Dietro, Di Giannantonio è quarto e Bezzecchi quinto.

14:21

Marc Marquez supera Alex, cade Viñales

Marc Marquez supera Alex alla San Donato e si riporta in testa, mentre cade Viñales. Intanto, siamo arrivati al giro 11.

14:15

Alex Marquez beffa Bagnaia e Marc

Alex Marquez approfitta del duello per prendersi la testa della gara. Secondo Marc, terzo Bagnaia.

14:08

Che duello Bagnaia-Marquez!

Alla partenza Bagnaia ha il guizzo vincente e si mette davanti, poi sul rettilineo Marquez lo passa. Nel secondo giro si infiamma il duello con una serie di sorpassi e controsorpassi.

14:00

Warm up

Giro di warm up, tra poco si parte.

13:49

I numeri al Mugello

Piloti in attività con vittorie al Mugello:

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) (2022, 2023, 2024)

1 – MARQUEZ Marc (ESP) (2014)

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) (2021)

Italiani vincitori al Mugello:

CAPIROSSI Loris (2000)

ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

PETRUCCI Danilo (2019)

BAGNAIA Francesco (2022, 23, 24)

13:24

La classifica del Mondiale MotoGp

Clicca qui per la classifica Mondiale MotoGp: riuscirà Bagnaia ad accorciare sui fratelli Marquez?

13:17

Bezzecchi: "Mi girano un po' le scatole"

Chi invece, quasi al contrario, recrimina per la qualifica e non per la gara è Marco Bezzecchi, ancora una volta attardato sul singolo giro quanto entusiasmante nel rimontare una volta in gara. Le migliorie nel giro veloce non hanno generato che un 10° posto, dal quale il romagnolo ha dato vita all’ennesima rincorsa - con tanto di contatto al via costatogli un’ala - che lo ha portato sino alla sesta piazza finale. "Non mi posso nemmeno rimproverare più di tanto per la qualifica perché ho dato tutto - ha sottolineato Marco, che ha cercato di "vedere il lato positivo ma è ovvio che un po’ ti girino le scatole quando senti di poter ambire a risultati anche migliori".

13:07

Bagnaia: "Arrivo vicino e non riesco a fare nulla"

Pecco è partito con le migliori intenzioni, specie ieri dopo una qualifica dove soli 59 millesimi gli hanno impedito di conquistare la pole, ma dopo pochi giri si è intuito che il passo dei fratelli Marquez aveva qualcosa in più, con il piemontese costretto ad accontentarsi di un altro terzo posto. Un refrain che ha cominciato a esacerbare anche lo stesso Pecco, consapevole di suonare come un disco rotto. "So di essere ripetitivo - ha amesso il piemontese, che nulla ha potuto fare tranne commentare - una Sprint classica di quest’anno: arrivo vicino a chi mi precede e non riesco a fare nulla, dato che l’anteriore si muove e si chiude un po’ dappertutto. Quando sono tornato vicino ad Alex non sono riuscito minimamente ad impensierirlo, così ho capito che sarebbe stata la solita gara. Appena mi avvicino un po’ di più sono praticamente per terra ad ogni curva. E’ il disco di quest’anno".

13:03

Marquez, centesima pole

Per Marc Marquez è stata la 100esima pole della carriera tra tutte le categorie: dal 1971 è la prima volta.

13:02

A che ora si corre il Gp del Mugello

La gara del Gp del Mugello prenderà il via alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky e in chiaro su TV8.

Mugello