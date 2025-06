MotoGP diretta Assen: segui la Sprint Race live

14:45

Bagnaia vicinissimo a Quartararo, dietro i fratelli Marquez

Sarà lotta fin dalla curva 1 nella Sprint Race di Assen. Bagnaia parte secondo dopo aver chiuso a soli 28 millesimi da Quartararo. Dietro i due fratelli Marquez, Alex e Marc, che promettono battaglia: si prospetta un grande spettacolo.

14:30

Assen, paura durante le prove libere: la moto prende fuoco!

Durante le prove libere sul circuito di Assen, la moto del giapponese Ogura, dell'Aprilia Racing Team Gresini, ha preso fuoco: rivivi le immagini.

14:21

Assen, polemica di Bastianini sui social: cosa è successo

Enea Bastianini si era qualificato in 17ª posizione, ma è arrivata una penalità di tre posizioni per impeding nei confronti di Rins. Sui social è arrivata la reazione polemica del pilota: "Complimenti ai marshall, questo è il nuovo modo di correre in MotoGP".

14:18

Sprint Race, quando si parte e quanto dura

Semaforo verde alle ore 15:00 per la Sprint Race sul circuito di Assen. Ci saranno 13 giri a disposizione dei piloti.

14:10

Bagnaia ritrova il sorriso: "Uno step nella direzione giusta"

Buon risultato in qualifica per Pecco Bagnaia, reduce dalla delusione del Mugello: "Le cose stanno andando bene. Purtroppo le condizioni quest’oggi sono ancora un po’ al limite: troppo caldo per usare le gomme soft, ma le medie non funzionano e la dura non può essere usata. È un po’ un terno al lotto oggi pomeriggio, però stiamo facendo tutto nella direzione giusta. Abbiamo fatto uno step in avanti, siamo allineati“.

14:06

Sprint Race, la griglia di partenza

1. Quartararo 1'30"651;

2. Bagnaia +0.028;

3. A. Marquez +0.160;

4. M. Marquez +0.220;

5. Bezzecchi +0.409;

6. Morbidelli +0.519;

7. Aldeguer +0.635;

8. Di Giannantonio +0.678;

9. Acosta +0.703;

10. Vinales +0.814;

14:02

MotoGP, la classifica piloti aggiornata

Ecco la classifica aggiornata dopo la gara del Mugello:

14:00

GP Olanda, Assen: è il momento della Sprint Race

Il weekend entra nel vivo con la Sprint Race. In palio, nella minigara sul circuito di Assen, punti importanti per la classifica piloti.

Assen - Olanda