HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (GERMANIA) - Incontenibile Marc Marquez sul circuito tedesco del Sachsenring , dove lo spagnolo leader del Mondiale con la sua Ducati ha prima conquistato la pole-position nelle Qualifiche e poi vinto la Sprint Race davanti a Marco Bezzecchi ( Aprilia). Giornata negativa per l'altro ducatista Francesco Bagnaia, 11° in qualifica e 12° nella Sprint . Rivivi la diretta della gara con tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le dichiarazioni.

16:05

Sprint Race del Gp di Germania: l'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della Sprint Race del Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento (su 22) del Mondiale di MotoGP: 1) Marc Marquez (Esp) Ducati in 22'25"747 alla velocità media di 147.3 km/h; 2) Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 0"938; 3) Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 4"361; 4) Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 a 4"683; 5) Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac a 9"405; 6) Brad Binder (Rsa) Ktm a 11"720; 7) Johann Zarco (Fra) Honda LCR a 12"090; 8) Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini a 12"347; 9) Pedro Acosta (Esp) Ktm a 17"236; 10) Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini a 18"728; 11) Miguel Oliveira (Esp) Yamaha Pramac a 19"486; 12) Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 20"339. Giro più veloce: Marc Marquez (Ducati) in 1'28"826 al giro 7 alla velocità media di 148.7 km/h

15:55

Il leader del mondiale dopo il successo: "Vittoria sofferta, non ho fatto calcoli"

Il leader del mondiale piloti Marc Marquez non si è accontentato di gestire nella Sprint Race in Germania, dove ha soprassato Marco Bezzecchi nell'ultimo giro sulla pista bagnata del Sachsenring prendendosi l'ennesimo successo: "Oggi non posso dire di aver pensato solo al campionato, all'inizio ho commesso un errore e ho perso posizione. Ho faticato, poi ho ritrovato il passo e sono contento perchè abbiamo portato a casa tanti punti".

15:46

L'impressionante dato di Marc Marquez nelle Sprint Race

'Decima' centrata da Marc Marquez, spagnolo della Ducati che al Sachsenring ha vinto l'ennesima Sprint Race (10 sulle 11 fin qui disputate).

15:35

+++ Marc Marquez vince la Sprint Race in Germania! +++

Marc Marquez chiude l'ultimo giro al comando e vince la Sprint Race in Germania davanti a Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Solo 12° Francesco Bagnaia.

15:33

Sorpasso all'ultimo giro: ora c'è Marc Marquez al comando

Sorpasso effettuato all'ultimo giro per Marc Marquez, ora al comando davanti a Marco Bezzecchi.

15:32

Marc Marquez attaccato a Bezzecchi: ancora 2 giri da fare

A 2 giri dalla fine della Sprint Race il leader Bezzecchi è stato 'agganciato' da Marc Marquez, che ha due giri a disposizione per cercare il sorpasso.

15:29

La situazione a 5 giri dalla fine

A 5 giri dalla fine Bezzecchi è sempre al comando ma inseguito da Marc Marquez, mentre Di Giannantonio prova ad accorciare le distanze da Quartararo per prendersi il podio. Ha perso posizioni Acosta dopo un errore, Bagnaia resta sempre 12°.

15:25

Marc Marquez recupera terreno e punta Bezzecchi

A 8 giri dalla fine Marc Marquez recupera terreno: giro veloce (1:28.826) per lo spagnolo, che nel giro successivo ha poi superato Quartararo e ora punta l'attuale leader della gara Bezzecchi.

15:20

Marc Marquez e Acosta superano Di Giannantonio, Bagnaia nelle retrovie

Dopo sei giri Marc Marquez è al terzo posto dopo aver superato Di Giannantonio come fatto da Acosta. Resta ancora nelle retrovie Bagnaia, al momento 12°.

15:18

Caduta per Morbidelli, Bezzecchi resta al comando

Caduta per Morbidelli, che è già fuori dalla Sprint Race. Dopo 4 giri comanda sempre Bezzecchi davanti a Quartararo, Di Giannantonio e Marc Marquez.

15:16

Vinales spiega le sue condizioni: "Ho il tendine sovraspinoso rotto"

Rientrato ai box della Ktm dopo la caduta nelle Qualifiche di stamattina e il 'pit stop' in ospedale, Maverick Vinales (out per il week end) ha spiegato ai microfoni di Sky quali sono le sue condizioni: "Mi era uscita la spalla e dopo che me l'hanno messa a posto sono andato in ospedale per degli esami e mi hanno detto che ho il tendine sovraspinoso rotto. Peccato, perché andavo forte, ma devo rispettare il mio corpo".

15:12

Iniziata la Sprint Race al Sachsenring: Marc Marquez perde posizioni, bene Bezzecchi

Iniziata la Sprint Race del Gp di Germania sulla pista del Sachsenring, dove Marc Marquez è scattato in pole ma dopo una buona partenza ha perso posizioni andando lungo in curva 1. Al comando c'è Bezzecchi.

15:08

Niente pioggia ma pista bagnata: 15 i giri della Sprint Race

Niente pioggia ora ma pista ancora bagnata al Sachsenring, dove tra poco i piloti della MotoGp si sfideranno sulla distanza di 15 giri nella Sprint Race del Gp di Germania.

15:04

Marc Marquez va a caccia della 'decima'

Già trionfatore in 9 Sprint Race in questa stagione (6 invece i successi in gara), Marc Marquez sulla sua Ducati va a caccia della 'decima' sulla pista tedesca del Sachsenring.

14:58

Completato il giro di schieramento, le moto sulla griglia di partenza

I piloti della MotoGp hanno completato il giro di schieramento sulla pista bagnata del Sachsenring, le moto sono schierate sulla griglia di partenza prima della Sprint Race.

14:49

Slitta di 10' l'inizio della Sprint Race al Sachsenring

Slitta di 10' l'inizio della Sprint Race della MotoGp al Sachsenring: semaforo verde alle 15:10, con il piccolo ritardo dovuto all'interruzione avvenuta durante le qualifiche di Moto3 per riparare un airfence.

14:39

Gp Germania, pole di Dixon in Moto2 e di Ogden in Moto3: ora tocca ai big nella Sprint

Pole di Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing Team) in Moto 2, dopo che l'altro britannico Scott Ogden (Ktm) l'aveva conquistata poco prima in Moto3. Tra poco sulla pista del Sachsenring toccherà ai big della MotoGp, impegnati nella Sprint race.

14:30

C'è frattura per Vinales: salterà anche la gara di domani

Frattura alla spalla sinistra per Maverick Vinales, pilota della Red Bull Ktm Tech3 protagonista di una brutta caduta nelle Qualifiche di stamattina. Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto lo spagnolo, che oltre alla Sprint Race odierna salterà anche la gara di domani e proverà a recuperare per il prossimo week end a Brno.

14:24

La carica di Marc Marquez prima della Sprint: "Devo..."

Marc Marquez carico dopo la pole position conquistata sul bagnato nelle Qualifiche di stamattina, che lo farà scattare dal primo posto anche nella Sprint Race al via tra poco più di mezzora: "Ogni giro andavo più veloce e mi sono detto di controllarmi - ha spiegato lo spagnolo della Ducati, lader della classifica piloti -. Ho fatto dei giri tranquilli, ma poi sono tornato a spingere nel finale dopo aver visto gli avversari più vicini. Sul bagnato l'errore è dietro l'angolo. L'obiettivo è il campionato ed è a quello che devo pensare. Devo arrivare davanti ad Alex (suo fratello, ndr) e a Bagnaia".

14:16

Bagnaia costretto a inseguire: la griglia di partenza

Sarà Marc Marquez a scattare in pole position davanti a Johann Zarco e Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia (11° tempo nelle Qualifiche) sarà costretto a inseguire.

La griglia di partenza della gara Sprint e del gran premio di Germania - Prima fila: Marc Marquez (SPA/Ducati); Johann Zarco (FRA/Honda-LCR); Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia). Seconda fila: Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46); Pedro Acosta (SPA/KTM); Alex Marquez (SPA/Ducati-Gresini). Terza fila: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha); Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46); Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac). Quarta fila: Brad Binder (RSA/KTM); Francesco Bagnaia (ITA/Ducati); Maverick Vinales* (SPA/KTM-Tech3). Quinta fila: Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac); Fermín Aldeguer (SPA/Ducati-Gresini); Luca Marini (Ita/Honda). Sesta fila: Raul Fernandez (SPA/Aprilia-Trackhouse); Joan Mir (SPA/Honda); Alex Rins (SPA/Yamaha). Settima fila: Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse); Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia).

(*salterà la Sprint Race e la gara di domani per infortunio, con gli altri piloti che scalano così tutti di una posizione)

14:07

Vinales ko: niente Sprint Race per lo spagnolo

Niente Sprint Race in Germania per Maverick Vinales, spagnolo della Red Bull Ktm Tech3, che si è procurato una lussazione alla spalla sinistra dopo una caduta stamattina durante le qualifiche e dopo gli esami strumentali (necessari per capire se ci sono fratture) proverà a recuperare per la gara di domani.

14:00

MotoGp: pole di Marc Marquez in Germania, attardato Bagnaia

