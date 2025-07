MotoGp qualifiche Brno diretta: segui Bagnaia contro Marquez

Pole position e record della pista per Pecco Bagnaia, che approfitta anche della caduta di Marc Marquez che viaggiava verso un gran tempo e partirà davanti a tutti nel GP della Repubblica Ceca proprio davanti al suo compagno di squadra. In prima fila anche Quartararo, quarto Bezzecchi e dodicesimo Martin (ultimo del Q2). Nel pomeriggio la Sprint Race. Domani la gara lunga.

12:02

Bagnaia felice per la pole

“Essere in pole è bello. Fare la Q1 è stato un piccolo vantaggio perché ho capito come guidare nel giro secco. Il tempo in Q2 mi é piaciuto molto, sono riuscito ad uscire in un momento perfetto. Sono molto contento di essere riuscito a dare una pole al team. Abbiamo agito sul posteriore durante il Q2 e continueremo in quella direzione, anche se le gomme si consumano molto". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Francesco Bagnaia (Ducati) dopo la pole position nel Gran Premio di Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

11:58

Il resoconto delle qualifiche

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole del Gp della Repubblica Ceca. Il pilota della Ducati ufficiale con il temo di 1'52"303 ha preceduto il compagno di team Marc Marquez che si ferma a 219 ma che cade quando stava andando a segnare il nuovo record. In prima fila anche Fabio Quartararo (Yamaha)a 305 millesimi. Quarto Fabio Bezzecchi, a seguire Mir, sesto Raul Fernandez. Per Bagnaia si tratta della 25ma pole in carriera.

11:57

Bagnaia, è la prima pole dell'anno!

Qualche numero dopo le qualifiche. 25esima pole in top-class, la prima dell’anno per Pecco Bagnaia. Non andava in pole da Barcellona 2024, un’attesa di 245 giorni.

11:34

Pole position di Bagnaia!

Regge il tempo di Pecco: 1.52.303. Marc Marquez, nonostante la caduta, è secondo a due decimi. In prima fila c’è anche Quartararo. Poi Bezzecchi, Mir, Raul Fernandez.

11:33

A terra anche Marc Marquez!

Stava facendo “rosso” in ogni settore il pilota spagnolo, che poi cade. Nulla di grave per lui, ma che colpo di scena. In quel punto del tracciato a terra (prima dello spagnolo), anche Zarco. Era alla penultima curva.

11:31

Bezzecchi cade

Scivolata per il pilota italiano che stava provando il suo giro. Niente di grave, ma bandiera gialla.

11:27

Marc Marquez subito con il miglior tempo, ma Bagnaia c’è!

Pole provvisoria di Marc Marquez con 1.52.522. Bei tempi anche per Quartararo, poi Alex Marquez, Miller, Mir e Bezzecchi. Poi super Bagnaia! Si prende la pole!

11:08

Bagnaia e Fernandez in Q2

Avanzano Bagnaia e Fernandez. Non ce la fa purtroppo Di Giannantonio. Dietro di lui Pol Espargarò, Rins, Marini, Oliveira, Aldeguer, Binder, Nakagami, Ogura e Augusto Fernandez.

11:06

Eccolo il tempo di Bagnaia!

Il pilota Ducati torna in pista e stampa un 1:52.715. Primo tempo fin qui.

10:59

Errore di Bagnaia!

Pecco va lungo in una staccata e togli la mano dall’acceleratore: niente secondo tentativo (prima sesto tempo). Rientro ai box.

10:54

Iniziano le qualifiche, tocca a Bagnaia

Bagnaia non affrontava il Q1 dal GP inaugurale di Buriram. Il torinese in pista con una moto diversa rispetto a quella vista nelle libere 2.

10:49

I risultati della FP2

Prima delle qualifiche ecco i risultati delle libere appena concluse. Marc Marquez ha fissato il miglior tempo. Poi Miller e Di Giannantonio. Martin è 12esimo, addirittura 18esimo Bagnaia.

10:47

A Brno si corre anche la Sprint

Un sabato ricco di emozioni. Dopo le qualifiche in mattinata, nel pomeriggio alle ore 15, si correrà la Sprint Race. Domani alle 14 la gara lunga.

10:27

Gli orari delle qualifiche

Il via alla lotta per la pole alle 10:50. A seguire qualifiche Moto 3 (12:50) e Moto 2 (13:45).

10:15

Il ritorno di Martin

Ieri si è rivisto il campione del mondo Jorge Martin. Rientrato dopo l’infortunio, ha centrato il quinto posto nelle libere dominate da Marquez. Segnali incoraggianti per il pilota dell’Aprilia.

10:09

Le qualifiche della MotoGp

Tutti all’inseguimento di Marc Marquez. Lo spagnolo a Brno si è dimostrato il più veloce nelle libere e oggi proverà a confermarsi nelle qualifiche in programma stamattina. Nel pomeriggio la gara sprint.

Brno - Repubblica Ceca