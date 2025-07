MotoGp diretta Sprint Brno: Bagnaia sfida Marquez, segui live

È tutto pronto per la Sprint Race sul circuito di Brno . Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca si sono chiuse con la pole di Pecco Bagnaia , che partirà davanti al compagno di squadra Marc Marquez . Lo spagnolo, che fin qui ha vinto 10 volte su 11 la mini-gara del sabato, promette battaglia ma il pilota italiano sembra in gran forma, dopo aver chiuso con il miglior tempo partendo dalal Q1. Segui la Sprint Race in diretta.

14:45

Marquez domina le Spint: sarà sfida contro Bagnaia

Bagnaia parte dalla pole, ma Marquez si scatena nelle Sprint Race: in questa stagione, escludendo quella di Silverstone vinta dal fratello Alex, ha vinto tutte le Sprint.

14:37

MotoGP, Marquez domina la classifica piloti

Così la classifica piloti prima del via della Sprint a Brno: Marc Marquez è il leader del Mondiale con 344 punti, seguito dal fratello Alex ad 83 punti di distanza e da Pecco a quota 197.

14:30

Riecco Martin: l'Aprilia e la MotoGP esultano

Occhi puntati anche su Jorge Martin, al rientro dopo lunghi mesi d'attesa. Il campione del mondo in carica è tornato in pista. LEGGI QUI

14:22

Sprint Brno, la griglia di partenza

Pole position di Pecco Bagnaia in 1:52.303. A seguirlo Marc Marquez, Quartararo, Bezzecchi e Mir. Lontano Alex Marquez in 8ª posizione, mentre Jorge Martin al rientro è 12°.

14:19

Sprint Brno, si parte alle ore 15

Manca meno di un'ora alla partenza della Sprint Race sul circuito di Brno. Si tratta della 12ª Sprint della stagione.

14:17

Brno, Bagnaia entusiasta dopo la pole

"Essere in pole è bello. Fare la Q1 è stato un piccolo vantaggio perché ho capito come guidare nel giro secco. Il tempo in Q2 mi é piaciuto molto, sono riuscito ad uscire in un momento perfetto. Sono molto contento di essere riuscito a dare una pole al team". Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo aver conquistato la pole position.

14:15

Brno, Sprint Race: Bagnaia sfida Marquez

Sarà Bagnaia contro Marquez nella Sprint Race sul circuito di Brno. Da una parte Pecco parte in pole, dall'altra lo spagnolo ha dominato quasi tutte le Sprint di questa stagione.

