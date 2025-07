Aggiorna

Marc Marquez domina a Brno e si aggiudica il Gran Premio della Repubblica Ceca! Il capoclassifica del Mondiale supera Bezzecchi (ottimo secondo) a metà gara e poi allunga senza rivali. Sul podio sale anche Acosta, che riesce a contenere il recupero di Bagnaia, quarto al traguardo. Fuori Bastianini mentre lottava per il podio, settima piazza per Alex Marquez. Rientro positivo per Jorge Martin, autore di una prestazione convincente.

15:18 Marquez, che numeri incredibili! Anche a Brno, Marc Marquez è imprendibile: firma la quinta vittoria consecutiva, diventando il primo pilota Ducati a riuscirci. Un filotto che non si vedeva dai tempi di Misano–Phillip Island 2019. Quella di oggi è la sua 70ª vittoria in top class (la quarta a Brno), l’ottava stagionale. Marquez raggiunge anche quota 121 podi nella classe regina (decimo del 2025, settimo di fila) e 160 complessivi in carriera: numeri da leggenda. 15:13 Il resoconto del Gp Per il leader del mondiale, vincitore ieri anche della gara sprint, si tratta del quinto successo di fila, e l'ottavo in questa stagione, che ora affronterà la pausa estiva. Lo spagnolo ha 120 punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), caduto in gara così come Enea Bastianini. Si è qualificato settimo Jorge Martin. alla sua prima gara vera dopo il rientro in sella all'Aprilia, preceduto anche da Raul Fernandez, quinto, e Fabio Quartararo 14:53 Classifica Mondiale, Marc Marquez in fuga Marc Marquez allunga il passo in classifica e consolida la leadership del Mondiale: ora vanta ben 120 punti di vantaggio sul fratello Alex e 168 su Bagnaia. Un margine che inizia a sembrare irraggiungibile, segno della sua costanza e superiorità in questa stagione

Vince Marc Marquez! 14:43 Trionfo a Brno di Marc Marquez. Secondo un ottimo Bezzecchi, terzo Acosta. Bagnaia quarto, giù dal podio. Il torinese non riesce nel sorpasso. 14:33 Marquez, tempo da alieno. E Bagnaia ci prova Migliora ancora il miglior giro della gara in 1:53.691, mangando sei decimi a Bezzecchi! Marquez è incredibile. Bagnaia ha ridotto il gap da Acosta sotto il secondo e ci prova. 14:29 Sei giri al termine, Bezzecchi ci prova Marquez sempre davanti, sembra in gestione. Un 1''4 Bezzecchi che ha ridotto un po' lo svantaggio. 14:22 12 giri alla fine, Marquez in testa. Bagnaia lontano Lo spagnolo prende il largo su Bezzecchi, è in pieno controllo. Terzo Acosta, poi Bagnaia a Raul Fernandez. 14:18 Marquez passa Bezzecchi Mancano 14 giri alla fine e Marquez fa il sorpasso su Bezzecchi. Lo spagnolo leader del Gp. 14:15 Bastianini a terra, che peccato! Peccato davvero per Bastianini che era in lotta per il podio. A terra, pilota ok. 14:10 Al quarto giro ancora Bezzecchi davanti Bezzecchi davanti con Marc Marquez subito dietro. Terzo Acosta, che ha passato Bagnaia. 14:06 Bezzecchi è davanti a tutti. Alex Marquez a terra Sfida a tre, alla fine Bagnaia finisce terzo. Secondo Marquez e davanti Bezzecchi! Siamo solo al terzo giro. Scivola Alex Marquez, è fuori. Con lui anche Mir. 14:04 Che bravo Bezzecchi, è secondo Ottima la partenza di Bezzecchi che da terzo alla prima curva sorpassa anche Marc Marquez. Bagnaia-Bezzecchi in testa. 14:03 Partiti! Bagnaia in testa Partiti! Ottima partenza di Bagnaia che rimane davanti.

13:53 Inni, saluti istituzionali e tutto pronto Ci siamo. C'è il sole su Brno: giro di formazione e tutti in griglia. 13:39 Giro di formazione ok Giro di formazione effettuato e moto sulla griglia di partenza. Alle 14 il semaforo verde! 13:24 La griglia di partenza a Brno In prima fila ci sono Bagnaia, Marc Marquez e Quartararo. In seconda: Bezzecchi, Mir, Fernandez. In terza: Acosta, Alex Marquez e Zarco. 13:14 Il tracciato di Brno In Repubblica Ceca tornano le moto. Sul circuito di Brno (5,4 km), ci saranno da compiere 27 giri totali per un totale di 145,880 km. 13:00 Moto Gp, Marquez comanda, Bagnaia insegue Lo spagnolo Marc Marquez è il leader della classifica generale del Mondiale di Moto Gp: il pilota della Ducati è in testa alla graduatoria con 83 punti di vantaggio sul fratello Alex Marquez, e 183 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Brno, Repubblica Ceca

© RIPRODUZIONE RISERVATA