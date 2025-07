Bagnaia, è un'annata da dimenticare: dal mondiale alla crisi, cosa c'è dietro?

Crisi nera, non ci sono più altre definizioni. Pecco Bagnaia non riesce più a vincere e ieri ha raccolto l'ennesima delusione: quarto. Nemmeno la pole position sul circuito di Brno ha risvegliato Pecco da una stagione decisamente no: a trionfare, tanto per cambiare, è stato Marc Màrquez, davanti a un arrembante Marco Bezzecchi. Un crollo che ormai va avant