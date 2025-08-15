MotoGp, Marc Marquez leader nelle pre-qualifiche in Austria. Bagnaia terzo

© EPA
Marc Marquez davanti a tutti nelle libere del venerdì del Gran Premio d'Austria per la classe MotoGp. Il leader del Mondiale ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1'28"117 davanti alla Ktm di Pedro Acosta, secondo a 228 millesimi. Terza piazza per il compagno di squadra Pecco Bagnaia, staccato 268 millesimi dallo spagnolo, subito davanti alla Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quarto. Settima piazza per Franco Morbidelli, lontano oltre mezzo secondo da Marquez. In difficoltà le Aprilia: sia Marco Bezzecchi che Jorge Martin sono out dalle top 15 e dovranno passare dal Q1.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp