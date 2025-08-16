È stato Marco Bezzecchi su Aprila a conquistare la pole nelle qualifiche della MotoGp, andate in sull'asfalto del Red Bull Ring a Spielberg (Austria). Terzo tempo per Pecco Bagnaia, dietro a Alex Marquez ( Ducati Gresini) ma davanti all'altro ducatista ufficiale e leader della classifica mondiale Marc Marquez (quarto). Nel pomeriggio di oggi (16 agosto) è intanto in programma la Sprint Race del Gp d'Austria , domani la gara lunga. Rivivi la diretta .

12:00

Bagnaia si 'nasconde': "Buon passo gara, ma Marc Marquez..."

"Non sono riuscito a sfruttare al massimo le gomme. Questa mattina ho trovato un buon passo gara, ma le condizioni climatiche cambiano di continuo. Al momento non ho avuto grandi problemi con l'anteriore, ma di solito fatico di più in gara. Marc Marquez è più veloce e dovremo cercare di stare davanti". Così ai microfoni di Sky Sport ha parlato Francesco Bagnaia (Ducati) dopo il terzo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria.

11:54

Alex Marquez sfida il fratello Marc e Bagnaia: "Dopo la Sprint..."

"Sono molto contento. Era molto importante fare una bella qualifica. Stamattina abbiamo faticato un po', ma poi siamo riusciti a mettere insieme i pezzi. Credo che mio fratello Marc e Bagnaia ne abbiano di più, ma dopo la Sprint capiremo alla perfezione i valori in campo". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Alex Marquez (Ducati) dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp.

11:50

Bezzecchi, il retroscena dopo la pole: "I consigli di Valentino Rossi..."

"Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire cosa sistemare per la qualifica. Ringrazio tutti gli ingegneri di Aprilia e anche Valentino Rossi, che mi ha dato qualche consiglio importante". Queste le parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport da Marco Bezzecchi dopo la pole position nel Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Così invece il pilota dell'Aprilia sulla Sprint Race e sulla gara lunga: "Non ho il passo delle Ducati e anche Acosta è molto veloce. Cercherò di partire bene e stare davanti".

11:42

La classifica finale del Q2: dietro ai big c'è Bastianini

Ecco la classifica finale del Q2, che ha visto Bezzecchi conquistare la pole per il Gp d'Austria:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia, 1'28"060 )

2) Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.016)

3) Francesco Bagnaia (Ducati, +0.142)

4) Marc Marquez (Ducati, +0.160)

5) Enea Bastianini (KTM Tech3, +0.176)

6) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.242)

​​​​​​​7) Pedro Acosta (KTM, +0.356)

8) Franco Morbidelli (VR46, +0.379)

9) Raul Fernandez (Trackhouse, +0.488)

10) Joan Mir (Honda HRC, +0.611)

11) Brad Binder (KTM, +0.701)

12) Johann Zarco (Honda LCR, +0.727)

11:32

La pole è di Bezzecchi! Alex Marquez secondo davanti a Bagnaia e al fratello Marc

Terminate le qualifiche della MotoGp in Austria: a conquistare la pole è Marco Bezzecchi su Aprilia (1'28"060 dopo essere salito dal Q1), il più veloce davanti a Alex Marquez (Ducati Gresini) e ai due ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

11:28

Bezzecchi passa davanti a tutti, secondo Alex Marquez

A circa tre minuti dalla fine del Q2 cambio di posizioni al vertice: la pole provvisoria è ora di Marco Bezzecchi (1'28"060), il più veloce davanti ad Alex Marquez (+0.275) e Francesco Bagnaia (+0.286).

11:22

Per ora Marc Marquez il più veloce nel Q2

A circa sette minuti dalla fine del Q2 è il leader della classifica mondiale Marc Marquez il più veloce (1'28"220), davanti al fratello Marc Marquez (+0.275) e all'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+0.286).

11:18

Via al Q2: sono 12 i piloti in pista a caccia della pole

Iniziato da circa tre minuti il Q2 che mette in palio la pole per il Gp d'Austria. Ecco i 12 piloti in pista:

Johann Zarco (Honda LCR)

Franco Morbidelli (VR46)

Enea Bastianini (KTM Tech3, dal Q1)

Raul Fernandez (Trackhouse)

Brad Binder (KTM)

Joan Mir (Honda HRC)

Pedro Acosta (KTM)

Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (Aprilia, dal Q1)

Alex Marquez (Ducati Gresini)

Marc Marquez (Ducati)

11:14

La classifica del Q1, Vinales dà forfait

Q1, la classifica finale con Vinales che ha intanto annunciato il forfait per il dolore alla spalla dovuto al recente infortunio:

1) Enea Bastianini (KTM Tech3, 1'28"353)

2) Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.056)

3) Luca Marini (Honda HRC, +0.275)

4) Jorge Martin (Aprilia, +0.311)

5) Fabio Quartararo (Yamaha, +0.390)

6) Fabio Di Giannantonio (VR46, +0.417)

7) Alex Rins (Yamaha, +0.531)

8) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha, +0.671)

9) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha, +0.732)

10) Ai Ogura (Trackhouse, +0.773)

11) Maverik Vinales (Red Bull KTM Tech3, +1.467)

11:07

Sono Bastianini e Bezzecchi a staccare il pass per il Q2!

Sono stati Enea Bastianini (KTM Tech3, 1'28"353) e Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.056) i due piloti più veloci nel Q1: i due italiani hanno così conquistato gli ultimi due posti per il Q2 che tra poco metterà in palio la pole.

10:59

Per ora Bezzecchi e Martini su Aprilia i più veloci

Per ora è Marco Bezzecchi (Aprilia) il più veloce con il tempo di 1'28"409 davanti al campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia, +0.285) e a Enea Bastianini (KTM Tech3, +0.299). Ancora sei minuti a disposizione dei piloti in pista.

10:54

Via alle qualifiche: gli 11 piloti impegnati nel Q1

Iniziate da circa quattro minuti le qualifiche del Gp d'Austria. Ecco gli 11 piloti impegnati nel Q1, a caccia degli ultimi due pass per il Q2:

Jorge Martin (Aprilia)

Luca Marini (Honda HRC)

Maverik Vinales (Red Bull KTM Tech3)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)

Alex Rins (Yamaha)

Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)

Fabio Di Giannantonio (VR46)

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Ai Ogura (Trackhouse)

Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha)

10:44

Terminate le FP2: dietro a Marc Marquez c'è Bagnaia!

Bandiera a scacchi, terminate le FP2: a girare più veloce di tutti Marc Marquez (1'28"751) davanti all'altra Ducati di Francesco Bagnaia (+0.326), a Pedro Acosta (+0.364) e alla coppia formata da Marco Bezzecchi e Alex Marquez (entrambi a +0.480). Tra poco via alle qualifiche del Gp d'Austria.

10:39

Scivolata per Zarco, da verificare le sue condizioni

Scivolata per Joahnn Zarco, caduto con la sua Honda a un paio di minuti dalla fine delle FP2: da verificare le condizioni del pilota francese.

10:35

Di Marc Marquez il miglior giro a 5' dalla fine delle FP2

Ancora 5 minuti prima della fine delle FP2: è Marc Marquez per ora il più veloce (1'28"751) davanti all'altra Ducati di Francesco Bagnaia (+0.403), a Marco Bezzecchi e al fratello Alex Marquez (entrambi a +0.480).

10:29

Dolore alla spalla dopo l'infortunio: Vinales a rischio forfait

Rischio forfait per Maverik Vinales, ancora dolorante alla spalla dopo il recente infortunio e tornato presto ai box nel corso delle FP2: "Non siamo positivi - ha detto poco fa Nicolas Guyon, team manager della Ktm Tech3 -. Si è svegliato con dolore e potrebbe essere l'ultimo giro del suo weekend".

10:18

Ora tutti in pista per le FP2, Miller fermo per cinque minuti

I piloti della MotoGp sono ora in pista al Red Bull Ring per le FP2, con Jack Miller costretto a restare fermo per cinque minuti a causa della penalità rimediatta ieri (per aver proseguito in traiettoria nonostante una evidente fumata bianca dal posteriore della sua moto).

10:11

I dieci piloti già qualificati per il Q2 in Austria

Questi i dieci piloti della MotoGp già qualificati per il Q2 delle qualifiche in Austria:

Marc Marquez (Ducati Factory, 1'28"117); Pedro Acosta (Ktm, 1'28"345); Francesco Bagnaia (Ducati Factory, 1'28"385); Alex Marquez (Ducati Gresini Racing, 1'28"435); Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, 1'28"519); Joan Mir (Honda HRC, 1'28"694), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46, 1'28"696); Johann Zarco (Honda LRC, 1'28"765) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing, 1'28"769) e Brad Binder (Ktm, 1'28"845).

10:00

Marc Marquez il più veloce nelle prove del venerdì

9:52

MotoGp, qualifiche e poi Sprint Race: dove vederle in tv

Spielberg, Austria