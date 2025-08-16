Marc Marquez conquista la tredicesima Sprint Race della stagione (la n.12 personale) , davanti al fratello Alex e a Pedro Acosta nel Gp d'Austria . Completano la top 4 Bezzecchi e Binder . Bastianini e Di Giannantonio terminano in settima e ottava piazza. Ritiro per uno sfortunato Bagnaia, a causa di problemi al pneumatico posteriore dopo una brutta partenza dalla prima fila. Rivivi la diretta della gara breve con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

16:00

Marc Marquez: "Sono rimasto concentrato"

"L'errore che ho commesso in qualifica mi ha un po' penalizzato in gara. Sono rimasto molto concentrato in partenza e alla prima curva ero secondo. Non è stato facile avvicinare Alex (Marquez, ndr) e ho scelto di aspettare qualche giro per attaccare con le gomme più usurate". Le parole dello spagnolo, vincitore della Sprint austriaca.

15:55

Alex Marquez: "Marc più veloce di me"

"Oggi ho provato a partire forte e spingere senza gestire la gomma. Marc (Marquez, ndr.) era più veloce di me e ha sfruttato il mio errore per passarmi. Sono comunque contento di essere tornato bene dopo la pausa estiva". Così Alex Marquez dopo il secondo posto nella Sprint Race nel Gp d'Austria.

15:50

Acosta: "Contenti del risultato, dobbiamo continuare con questo spirito"

"Siamo molto contenti del risultato". Così, ai microfoni della MotoGP, Pedro Acosta (Ktm) dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria. "Non è stato semplice reagire alle difficoltà avute in qualifica, ma dobbiamo continuare con questo spirito anche nella giornata di domani".

15:45

MotoGp, la classifica piloti dopo la Sprint Race in Austria

1. Marc MARQUEZ (#93) – Ducati Lenovo Team – 393 punti

2. Alex MARQUEZ (#73) – BK8 Gresini Ducati – 270 pt

3. Francesco BAGNAIA (#63) – Ducati Lenovo Team – 213 pt

4. Marco BEZZECCHI (#72) – Aprilia Racing – 162 pt

5. Fabio DI GIANNANTONIO (#49) – VR46 Racing Ducati – 144 pt

6. Franco MORBIDELLI (#21) – VR46 Racing Ducati – 139 pt

7. Pedro ACOSTA (#37) – Red Bull KTM Factory – 131 pt

8. Johann ZARCO (#5) – Castrol Honda LCR – 110 pt

9. Fabio QUARTARARO (#20) – Monster Yamaha – 102 pt

10. Fermín ALDEGUER (#54) – BK8 Gresini Ducati – 101 pt

11. Brad BINDER (#33) – Red Bull KTM Factory – 73 pt

12. Maverick VIÑALES (#12) – Aprilia Racing – 69 pt

13. Raul FERNANDEZ (#25) – Trackhouse Aprilia – 66 pt

14. Jack MILLER (#43) – Prima Pramac Yamaha – 52 pt

15. Luca MARINI (#10) – Honda HRC – 52 pt

16. Enea BASTIANINI (#23) – Red Bull KTM Tech3 – 52 pt

17. Ai OGURA (#79) – Trackhouse Aprilia – 51 pt

18. Alex RINS (#42) – Monster Yamaha – 42 pt

19. Joan MIR (#36) – Honda HRC – 32 pt

20. Takaaki NAKAGAMI (#30) – Honda LCR – 10 pt

21. Jorge MARTIN (#1) – Aprilia Racing – 9 pt

22. Lorenzo SAVADORI (#32) – Aprilia Racing – 8 pt

23. Pol ESPARGARO (#44) – KTM (wildcard) – 8 pt

24. Augusto FERNANDEZ (#7) – KTM – 6 pt

25. Miguel OLIVEIRA (#88) – Prima Pramac Yamaha – 6 pt

26. Somkiat CHANTRA (#35) – Honda (wildcard) – 1 pt

27. Aleix ESPARGARO (#41) – Aprilia Racing – 0 pt

15:35

Sprint Race Gp d'Austria, l'ordine di arrivo

1. Marc MARQUEZ (#93) – Ducati Lenovo Team – 1:29.979

2. Alex MARQUEZ (#73) – BK8 Gresini Racing Ducati – +1.180

3. Pedro ACOSTA (#37) – Red Bull KTM Factory Racing – +3.126

4. Marco BEZZECCHI (#72) – Aprilia Racing – +4.032

5. Brad BINDER (#33) – Red Bull KTM Factory Racing – +4.782

6. Fermín ALDEGUER (#54) – BK8 Gresini Racing Ducati – +6.032

7. Enea BASTIANINI (#23) – Red Bull KTM Tech3 – +8.294

8. Fabio DI GIANNANTONIO (#49) – VR46 Racing Ducati – +10.953

9. Johann ZARCO (#5) – Castrol Honda LCR – +11.999

10. Jorge MARTIN (#1) – Aprilia Racing – +12.111

11. Fabio QUARTARARO (#20) – Monster Energy Yamaha – +13.387

12. Luca MARINI (#10) – Honda HRC Castrol – +13.704

13. Joan MIR (#36) – Honda HRC Castrol – +13.822

14. Franco MORBIDELLI (#21) – VR46 Racing Ducati – +14.564

15. Ai OGURA (#79) – Trackhouse Aprilia – +18.414

16. Alex RINS (#42) – Monster Energy Yamaha – +19.365

17. Jack MILLER (#43) – Prima Pramac Yamaha – +20.844

18. Miguel OLIVEIRA (#88) – Prima Pramac Yamaha – +21.581

Ritirati:

Raul FERNANDEZ (#25) – Trackhouse Aprilia – 5 giri mancanti

Francesco BAGNAIA (#63) – Ducati Lenovo Team – 6 giri mancanti

15:25

+++ Marc Marquez vince la Sprint Race del Gp d'Austria +++

Il fuoriclasse spagnolo conquista la dodicesima gara Sprint della stagione, davanti al fratello Alex e a Pedro Acosta (KTM). Completano la top 4 Bezzecchi e Binder. Bastianini e Di Giannantonio terminano in settima e ottava piazza. Ritiro per uno sfortunato Bagnaia.

15:24

Giro 12, Acosta stacca Bezzecchi

Tempo record per lo spagnolo sul t-1, staccato Bezzecchi. Salvo clamorosi ribaltoni, le prime tre posizioni sembrano decise.

15:22

Giro 11, Marc Marquez pregusta il trionfo

Marc in fuga: lo spagnolo ha un margine di sette decimi di vantaggio su Alex. Bezzecchi si avvicina ad Acosta ed è a mezzo secondo dal podio.

15:19

Giro 9, Marc Marquez sorpassa il fratello Alex: è al comando

Marc Marquez mette nel mirino la prima posizione del fratello Alex e lo supera!

15:17

+++ Si ritira Bagnaia +++

Problemi alla moto di Pecco, costretto al ritiro: 2025 da incubo per l'azzurro che scuote la testa mentre fa rientro ai box. Problema al pneumatico posteriore.

15:14

Giro 7, dominio Alex Marquez. Problemi per Bagnaia

Alex Marquez conferma i 4 decimi di vantaggio sul fratello Marc. Intanto problemi sulla moto di Pecco, ora in ultima posizione.

15:12

Giro 6, Alex Marquez dominante: che gara! Bagnaia sprofonda al 16° posto

Show di Alex che sta disputando una grande Sprint Race. Bagnaia invece non c'è: Pecco 'retrocede' in 16esima posizione, superato anche da Mir.

15:09

Giro 4, Alex Marquez in testa

Alex davanti al fratello Marc, alle sue spalle c'è Acosta, sempre più minaccioso. Bagnaia non riesce a emergere dal 14° posto.

15:07

Giro 3, Acosta prova ad accorciare sui fratelli Marquez

Lo spagnolo, su Ktm, prova a braccare i fratelli Marquez. Bezzecchi non riesce a stargli dietro. Intanto Bagnaia recupera una posizione: ora è 14°.

15:05

Giro 2, testa a testa tra i fratelli Marquez. Bagnaia in difficoltà

Acosta supera Bezzecchi e si prende il terzo posto. Bagnaia in netta difficolta: Pecco è 15°, superato da Miller. Per il primo posto è lotta serrata con Marc Marquez che mette sempre più pressione al fratello Alex.

15:04

Giro 1, partenza da incubo per Bagnaia

Partito malissimo Bagnaia, riuscchiato in coda al gruppone: è 14esimo! In testa c'è Alex Marquez, davanti al fratello Marc e a Bezzecchi.

15:02

Si parte! Inizia la Sprint Race del Gp d'Austria!

Al via la gara Sprint sul circuito di Spielberg!

15:00

Al via il giro di ricognizione

Tutto pronto in Austria: parte il giro di formazione dei piloti che, come gomme, hanno scelto la media all'anteriore e la soft dietro. Unica eccezione Zarco: avrà doppia media.

14:58

Sprint Race, è tutto pronto a Spielberg!

Piloti schierati, tra due minuti al via il giro di ricognizione.

14:51

Bagnaia: "Sarà importante partire bene"

Le parole di 'Pecco', ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dalla Sprint Race: "Bisognerà vedere il consumo delle gomme, la pista è calda come ieri. Sarà importante partire bene e mettersi davanti per provare a mettere giù il nostro ritmo".

14:45

Sprint Race, out Vinales

Finisce in anticipo il weekend del pilota spagnolo: la Ktm numero 12 del classe 1995 non scenderà in pista. Troppo dolore per Maverick, al rientro dopo l'intervento alla spalla sinistra operata un mese fa.

14:43

Piloti in pista

I protagonisti della Sprint Race austriaca entrano in pista per il giro di schieramento. Saranno 14 i giri che i piloti dovranno percorrere per completare la Sprint Race.

14:40

MotoGp, le caratteristiche del circuito austriaco

Il circuito del Red Bull Ring di Spielberg su cui oggi si svolgerà la Sprint Race del GP d'Austria della MotoGp 2025 è lungo 4,3 chilometri ed è caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri.

14:35

MotoGp, Bagnaia dopo le qualifiche: "Anteriore ok, Marquez più veloce"

"Non sono riuscito a sfruttare al massimo le gomme. Questa mattina ho trovato un buon passo gara, ma le condizioni climatiche cambiano di continuo. Al momento non ho avuto grandi problemi con l'anteriore, ma di solito fatico di più in gara. Marc Marquez è più veloce e dovremo cercare di stare davanti". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Francesco Bagnaia (Ducati) dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria.

14:30

MotoGp, Bezzecchi: "Pole inattesa, grazie a Valentino Rossi per i consigli"

14:20

14:10

MotoGp, la griglia di partenza della Sprint Race

Ecco la griglia di partenza della gara sprint e del Gp d'Austria, classe MotoGp, in programma oggi pomeriggio (16 agosto) e domani (domenica 17 agosto) sul circuito Red Bull, allo Spielberg.

Prima fila: Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

Seconda fila: Marc Marquez (Spa/Ducati) Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3) Fermin Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini)

Terza linea: Pedro Acosta (Spa/KTM) Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46) Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse)

Quarta fila: Joan Mir (Spa/Honda) Brad Binder (Rsa/KTM) Johann Zarco (Fra/Honda-LCR)

Quinta fila: Luca Marini (Ita/Honda) Jorge Martin (Spa/Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46)

Sesta fila: Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) Alex Rins (Spa/Yamaha) Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac)

Settima fila: Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse) Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac).

14:00

Sprint Race in Austria: orario e dove vederla in tv e in streaming

La Sprint Race della MotoGp in Austria, così come la gara lunga in programma domani (17 agosto), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Red Bull Ring, Spielberg