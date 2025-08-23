MotoGp, Gran Premio d'Ungheria: gara, orario e dove vederlo in tv e streaming

BUDAPEST (UNGHERIA) - Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Ungheria , 14esima tappa del Mondiale 2025 della MotoGp . Dopo 33 anni, il Motomondiale torna nel paese magiaro e su un nuovo circuito, il ' Balaton Park ', completato nel 2023 sulle sponde dell'omonimo lago. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez in Austria e nella Sprint Race del sabato : lo spagnolo è il dominatore incontrastato della classifica piloti con 426 punti. Alle sue spalle, attardati, Alex Marquez (276) e 'Pecco' Bagnaia (221).

Gp d'Ungheria, data e orario di partenza

Dopo qualifiche e Sprint del sabato, ecco l'attesissima gara ungherese. Il semaforo verde è in programma domani, domenica 24 agosto, alle ore 14. Saranno 26 i giri da completare.

Gp d'Ungheria, dove vederlo in tv e in streaming

Il Gp d'Ungheria, valido come 14° appuntamento del Motomondiale 2025, è in programma su Sky Sport (canali 201 e 208) alle ore 14. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su NOW. Alle 17 in differita su TV8.