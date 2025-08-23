Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
MotoGP, Sprint Ungheria: Marquez domina, Bagnaia solo 13°

Sul nuovo circuito Balaton Park va in scena la mini-gara del sabato prima del Gran Premio di domani
MotoGP, Sprint Ungheria: Marquez domina, Bagnaia solo 13°© EPA
9 min
Aggiorna

È il giorno della Sprint Race sul circuito di Balaton Park, in Ungheria. Marc Marquez conferma il suo totale dominio e vince la sua 13ª Sprint su 14 stagionali. Dietro di lui la Ducati VR46 con Di Giannantionio e Morbidelli. Quarto Marini, settimo Bezzecchi dopo lo scontro iniziale tra Quartararo e Bastianini. Disastro Bagnaia: è solo 13°. 

15:40

Gran Premio d'Ungheria, come vederlo in tv e streaming

Ecco tutte le informazioni sul Gran Premio d'Ungheria, in programma domani alle ore 14. LEGGI TUTTO

15:39

Dall'Igna: "Bagnaia? Lavorando si può fare bene"

"Oggi è stata una bella giornata, dobbiamo essere contenti. È successo qualcosa all'inizio che ha rimescolato un po' le carte. Bagnaia? Le moto sono molto simili, la '25 è un'evoluzione della '24. Ogni pilota sceglie il materiale che preferisce, lavorando si può fare bene". Queste le parole del manager Ducati Dall'Igna.

15:35

Marquez: "Prestazione eccezionale"

"Ho preso ritmo fin da subito ed ho tenuto un passo costante. Sono contento, ora dobbiamo analizzare tutto sul comportamento della gomma posteriore. Prestazione eccezionale, ora pensiamo a domani". Queste le parole di Marc Marquez dopo la Sprint.

15:31

Marquez senza rivali: è la 13ª Sprint su 14 stagionali

Con la vittoria di questa in Ungheria, Marquez ha vinto la 13ª Sprint su 14 della stagione. Dominio totale.

15:25

+++ Marquez vince la Sprint d'Ungheria! Di Giannantonio e Morbidelli sul podio +++

Marc Marquez vince la Sprint Race e certifica ancora una volta il suo totale dominio. Sul podio la Ducati VR46 con Di Giannantonio secondo davanti a Morbidelli. Poi Marini, Aldeguer, Mir e Bezzecchi. Solo 13° Pecco Bagnaia.

15:22

Inizia l'ultimo giro!

Inizia l'ultimo giro: Marquez vola verso l'ennesimo trionfo.

15:16

Marquez vola, problemi per Di Giannantonio e Morbidelli

Marquez si porta ora a due secondi da Di Giannantonio. Le Ducati VR46 stanno faticando in questi ultimi giri, con Luca Marini e Aldeguer che si stanno pericolosamente avvicinando al podio.

15:12

Bezzecchi lotta per rimontare

Siamo a metà della Sprint Race, con Marquez che viaggia da solo verso l'ennesimo trionfo. Dietro di lui Di GIannantonio, Morbidelli, Marini, Aldeguer, Mir e poi Bezzecchi, che sta spingendo forte per trovare una disperata rimonta dopo lo sfortunato inizio.

15:09

Marquez scappa, Bagnaia è 14°

Marquez prova a scappare via, ora è già ad un secondo da Di Giannantonio. Intanto, dietro, Bagnaia è 14°. Nessun recupero per il pilota italiano, che ha guadagnato solo una posizione per la caduta di Quartararo.

15:06

Bezzecchi crolla in ottava posizione

Non solo Quartararo e Bastianini, nell'incidente iniziale è stato coinvolto anche Bezzecchi costretto a frenare per evitare lo scontro, e passando dunque dalla seconda all'ottava posizione.

15:04

+++ Partiti! Marquez scappa subito, Quartararo a terra +++

Si parte! Marquez parte forte e scappa via mentre Quartararo cade alla prima curva dopo un contatto con Bastianini che scende in 18ª posizione. Dietro allo spagnolo ci sono Di Giannantonio e Morbidelli.

15:01

Inizia il giro di ricognizione

Si parte con il Warm Up Lap. Cielo molto nuvoloso ma non dovrebbe piovere per i 13 giri della Sprint Race.

14:51

Mancano 10 minuti al via della Sprint Race

Piloti sulla griglia di partenza, ultime modifiche e controlli: tra 10 minuti si spegneranno i semafori per il via della Sprint Race.

14:40

MotoGP, la classifica piloti prima della Sprint

1. Marc Márquez – 418 punti
2. Álex Márquez  – 276 punti
3. Francesco Bagnaia  – 221 punti
4. Marco Bezzecchi  – 178 punti
5. Fabio Morbidelli – 144 punti

14:35

Bagnaia, incognita sul futuro in Ducati

"Mi piacerebbe sapere cos’è successo. Sono capitate cose che faccio fatica a capire. Spero di ricevere spiegazioni da Ducati. Se sto perdendo la pazienza? Decisamente sì”. Queste le durissime parole di Pecco Bagnaia: il futuro in Ducati è sempre più incertoLEGGI TUTTO

14:20

Sprint Race, quattro italiani alle spalle di Marquez

A cercare di fermare Marc Marquez dall'ennesimo trionfo in Sprint Race ci saranno quattro italiani che si sono posizionati alle sue spalle: Bezzecchi secondo con la sua Aprilia, poi Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli.

14:14

Bagnaia, annata da dimenticare: cosa c'è dietro?

Crisi nera con la Ducati: Pecco non riesce più a vincere e raccoglie solo delusioni in questa stagione. Ecco che cosa è successo. LEGGI TUTTO

14:10

Sprint Ungheria, la griglia di partenza

1 Marc Márquez
2 Marco Bezzecchi +0.290
3 Fabio Di Giannantonio +0.354
4 Enea Bastianini +0.424
5 Franco Morbidelli +0.513
6 Fabio Quartararo +0.524
7 Pedro Acosta +0.581
8 Fermín Aldeguer +0.612
9 Luca Marini +0.659
10 Joan Mir +0.721
[...]
14 Álex Márquez (penalità di tre posizioni)
15 Francesco Bagnaia

14:04

Marquez domina: il Mondiale è sempre più vicino

Umore totalmente opposto per il compagno di squadra Marc Marquez, che sta volando con la Ducati. In Ungheria è arrivato reduce da 6 doppiette consecutive (GP e Sprint) ed ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a tutti per l'ennesima volta. Il trionfo nel Mondiale è ormai una questione di tempo.

14:02

Disastro Bagnaia: partirà in 15ª posizione

Qualifica da incubo per Pecco Bagnaia, che non ha superato il Q1 e partirà in 15ª posizione. "Non riesco a guidare questa moto", la frase dopo l'ennesima deludente sessione e i tanti problemi con la Ducati.

14:00

Sprint Race Ungheria, si parte alle ore 15

Manca un'ora allo spegnimento dei semafori per la Sprint Race del GP d'Ungheria. Marquez parte davanti a tutti, poi Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli e Quartararo. Male il fratello Alex (11°) e Bagnaia (15°).

Balaton Park - Ungheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

