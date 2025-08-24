Marc Marquez senza rivali . Il pilota spagnolo domina e vince anche la quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGp , il Gran Premio d'Ungheria sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo parte male ma poi recupera e scappa via. Secondo Pedro Acosta sulla KTM, davanti all' Aprilia di Bezzecchi . Solo nono Pecco Bagnaia , partito dalla tredicesima posizione, quattordicesimo Alex Marquez dopo una caduta nei primi giri. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio

15:00

Dall'Igna: "Bagnaia? Prima festeggiamo Marquez"

Queste le parole del manager Ducati Dall'Igna: "Ci siamo presi tanti rischi, bravissimo Marc e anche Bezzecchi che ha fatto una gara difficile. Bella la gara di Pecco ma è chiaro che non è la sua posizione. Bagnaia? Non ho ancora parlato con lui, prima festeggiamo Marquez".

14:58

Marquez: "Con Bezzecchi abbiamo rischiato"

"Alla prima curva ho lasciato i freni e sono andato largo. Ci siamo toccati con Marco ma siamo riusciti a non cadere. Sono stato paziente ma poi ho iniziato ad attaccare, avevo un gran ritmo. Sono molto felice".

14:54

Bezzecchi: "Ho dato tutto per questo podio"

"Gara fantastica, ho dato tutto quello che avevo. Il passo non era abbastanza, ho rischiato un po'. Ho dovuto resistere ma sono contento del risultato". Queste le parole di Bezzecchi.

14:51

Marquez sa solo vincere: decima vittoria stagionale

Sono 10 vittorie su 14 Gran Premi in stagione per Marc Marquez, che su questa Ducati sa solo vincere. Inoltre è la settima doppietta (gara+Sprint) consecutiva. In totale è la 72ª vittoria in top-class in carriera.

14:46

+++ Marquez vince ancora! Sul podio Acosta e Bezzecchi. Bagnaia nono +++

Marc Marquez vince il Gran Premio dell'Ungheria senza rivali. Secondo Pedro Acosta, terzo Bezzecchi. Quarto Jorge Martin dopo una rimonta pazzesca dalla sedicesima posizione. Bagnaia sbaglia e viene superato da Espargaro, chiudendo così nono. Alex Marquez 14° dopo la caduta iniziale.

14:44

Bagnaia è ottavo nell'ultimo giro

Inizia l'ultimo giro con Bagnaia che sorpassa Espargaro per l'ottava posizione.

14:44

Marini si prende la quinta posizione

Alla fine Marini riesce a trovare il sorpasso e si prende la quinta posizione su Morbidelli.

14:42

Si toccano Morbidelli e Marini

Ci prova Marini su Morbidelli, ma c'è un contatto e il pilota VR46 va lungo tenendo la quinta posizione. Vedremo se ci sarà una decisione.

14:38

Martin supera Morbidelli in quarta posizione

A 5 giri dalla fine arriva il sorpasso: il campione del mondo in carica è quarto.

14:35

Mancano sei giri alla fine

Sei giri alla fine con la gara saldamente tra le mani di Marc Marquez. Jorge Martin lotta per la quarta posizione di Morbidelli, Bagnaia ci prova su Espargaro per riprendersi l'ottava posizione.

14:29

Marquez viaggia verso la vittoria, Martin spinge

Marquez intanto è a 2.3 secondi dalla seconda posizione di Acosta e viaggia senza rivali verso l'ennesima vittoria. Dietro Jorge Martin sta spingendo e mette pressione su Morbidelli in quarta posizione.

14:28

Acosta supera Bezzecchi in seconda posizione

Grande attacco di Pedro Acosta su Bezzecchi, che porta la sua KTM in seconda posizione.

14:25

Cade Aldeguer, Acosta vicino a Bezzecchi

Aldeguer, in quinta posizione, va lungo in curva uno. Intanto Pedro Acosta è vicinissimo a Bezzecchi in seconda posizione.

14:23

Bagnaia solo ottavo dietro a Marini

Il recupero di Bagnaia si è fermato all'ottava posizione, che sta tenendo già da qualche giro. Davanti a lui c'è Luca Marini.

14:20

Marquez si mette davanti, sorpassato Bezzecchi

Alla fine il pilota italiano cede: Marquez passa e non lascia spazio per l'incrocio, ora è primo. Mancano 15 giri alla fine.

14:18

Bezzecchi si difende ma Marquez non molla

La Ducati di Marquez è letteralmente incollata all'Aprilia di Bezzecchi, che continua a difendersi da questo attacco incessante.

14:15

Botta e risposta tra Marquez e Bezzecchi

Marquez sorpassa sul rettilineo del traguardo, Bezzecchi approfitta in curva e si riprende la prima posizione. Altro incrocio poche curve dopo con Marquez che torna avanti e Bezzecchi che lo riprende subito.

14:14

Acosta supera Morbidelli

Pedro Acosta, sulla sua KTM, sorpassa Morbidelli e si prende la terza posizione.

14:13

Marquez sta volando, sarà lotta con Bezzecchi

Marquez recupera mezzo secondo in un solo giro a Bezzecchi. Ora è vicino, sta per iniziare la bagarre tra i due. Dietro Acosta si avvicina alla terza posizione di Morbidelli.

14:11

Marquez supera Morbidelli e ora insegue Bezzecchi

Lo spagnolo non perde tempo: si avvicina a Morbidelli e lo supera subito. Ora parte l'inseguimento a Bezzecchi.

14:10

Bezzecchi vola ma Marquez spinge

Bezzecchi si mette ora ad un secondo da Morbidelli, che però sta per essere raggiunto da Marquez. Mancano 22 giri alla fine, sarà una grande lotta.

14:08

Jorge Martin in sesta posizione

Il campione del mondo in carica, Jorge Martin, supera Luca Marini e si prende la sesta posizione.

14:06

Marquez insegue Morbidelli

Marquez inizia a spingere e si mette all'inseguimento di Morbidelli in seconda posizione. Davanti Bezzecchi prova ad allungare.

14:05

Bastianini cade! Che rischio in pista

Alla virata cade Bastianini, che poi scivola pericolosamente in pista. Per fortuna non viene colpito da nessun pilota. Caduto anche Alex Marquez, che però riesce a ripartire.

14:04

+++ Si parte! Bezzecchi è davanti! +++

Si spengono i semafori e si parte! Partenza rocambolesca per Marquez, che resta coinvolto nel traffico e scende in terza posizione. Ne approfitta Bezzecchi: è primo! Grande recupero per Bagnaia, ora è settimo.

14:03

Di Giannantonio rientra ai box!

Di Giannantonio partirà dalla pitlane, cambio moto per lui.

14:01

Inizia il giro di ricognizione

Parte il Warm Up Lap sul circuito di Balaton Park: manca pochissimo alla partenza.

13:54

Ultimi controlli in pista

Mancano meno di 10 minuti al via, con le ultime modifiche e controlli in pista prima della partenza. Sembrano esserci problemi sulla VR46 Ducati di Di Giannantonio, da valutare la sua partenza.

13:45

Bastianini e Bezzecchi a caccia di riscatto

Dopo la Sprint di ieri, rovinata dall'imprudenza di Quartararo che ha rovinato la gara per entrambi, Bastianini e Bezzecchi vanno a caccia di riscatto nel Gran Premio di oggi: il pilota Aprilia partirà dietro Marquez, quello KTM dalla quarta casella.

13:39

MotoGP, la classifica piloti prima della Gara

1. Marc Márquez – 430 punti

2. Álex Márquez – 278 punti

3. Francesco Bagnaia – 221 punti

4. Marco Bezzecchi – 181 punti

5. Fabio Morbidelli – 153 punti

13:33

Bagnaia, mal di Ducati e incognita sul futuro: la situazione

“Spero di ricevere spiegazioni da Ducati. Se sto perdendo la pazienza? Decisamente sì”. Queste le parole di un Pecco Bagnaia in piena crisi con la Ducati. Cosa sta succedendo al due volte campione del mondo? LEGGI TUTTO

13:25

Gp Ungheria, si parte alle ore 14

Manca poco più di mezz'ora allo spegnimento dei semafori che darà il via al Gran Premio d'Ungheria. Saranno 26 i giri da completare sul circuito di Balaton Park.

13:19

Marquez domina anche il warm up

Lo spagnolo chiude in testa anche il warm up della mattina in 1’37″354, staccandosi di mezzo secondo dal secondo tempo di Aldeguer, seguito poi da Jorge Martin. Bagnaia ritorna ai box senza far segnare un giro.

13:13

Bagnaia: "Non perdo la fiducia"

Partenza dalla 15ª posizione e ieri solo 13° nella Sprint. Ma Pecco Bagnaia non vuole mollare: "Non ho mai perso la fiducia in me stesso. So per certo che nel momento in cui mi troverò bene riuscirò a vincere le gare e a stare davanti. È un periodo duro, in cui stiamo lavorando. Sono quello che porta in pista un lavoro di 50 persone, dove siamo tutti in difficoltà".

13:10

Gp Ungheria, la griglia di partenza

1 Marc Márquez

2 Marco Bezzecchi +0.290

3 Fabio Di Giannantonio +0.354

4 Enea Bastianini +0.424

5 Franco Morbidelli +0.513

6 Fabio Quartararo +0.524

7 Pedro Acosta +0.581

8 Fermín Aldeguer +0.612

9 Luca Marini +0.659

10 Joan Mir +0.721

[...]

14 Álex Márquez (penalità di tre posizioni)

15 Francesco Bagnaia

13:08

Dominio Marquez, incubo Bagnaia

Umori nettamente opposti per i due piloti Ducati: Marc Marquez viaggia senza rivali verso la conquista del Mondiale mentre Pecco Bagnaia è in piena crisi di risultati.

13:05

MotoGp, la classifica del mondiale piloti

La classifica del Mondiale piloti vede in testa lo spagnolo Marc Marquez con 430 punti, al secondo posto Alex Marquez con 278 punti, completa il podio Francesco Bagnaia con 221. Al quarto posto c’è Marco Bezzecchi con 181 punti, seguito da Fabio Di Giannantonio con 153 punti.

