MotoGp, Gran Premio di Catalogna: gara Sprint, dove vederla in tv e in streaming

Weekend in Spagna per il Motomondiale con il Gp di Catalogna che si disputa in questo weekend. Come di consueto il sabato riserva l'antipasto della gara Sprint, che partirà alle 15 sul circuito di Barcelona-Catalunya. Marc Marquez , dominatore del Mondiale 2025, resta il grande favorito per la gara di oggi e quella di domani: lo spagnolo del Ducati Lenovo Team ha vinto finora 13 Sprint e 10 gare lunghe su 14 gran premi corsi in questa stagione. Pecco Bagnaia, in difficoltà crescente da qualche mese, cerca di rialzare la testa.

Gara Sprint: orario, dove vederla in tv e in streaming

Dopo le qualifiche della MotoGp, in programma alle 10.50, la gara Sprint del Gp di Catalogna è in programma dalle 15. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) nonché, in chiaro, anche su TV8. In streaming sarà possibile seguire la corsa su Now, su Tv8.it attraverso l'app SkyGo.