MotoGp, disastroso Bagnaia: ancora eliminato in Q1, partirà 21° in Catalogna. Pole per Alex Marquez 

Flop di Pecco nelle qualifiche in Catalogna. Il pilota del Team Gresini davanti a tutti per la prima volta dal 2023. Quartararo secondo, Marc terzo
MotoGp, disastroso Bagnaia: ancora eliminato in Q1, partirà 21° in Catalogna. Pole per Alex Marquez © EPA
2 min

MONTMELÓ (Spagna) - Alex Marquez strappa la pole position al fratello Marc nelle qualifiche del Gp della Catalogna. Il pilota Ducati del team Gresini torna a partire davanti a tutti per la prima volta dal 2023. Secondo Fabio Quartararo (Yamaha), terzo Marc Marquez (Ducati), che ha rischiato di cadere nell'ultimo giro lanciato e ha mollato. Va malissimo a Pecco Bagnaia, alla seconda eliminazione consecutiva in Q1. L'ex campione del mondo partirà dalla 21ª posizione, secondo peggior risultato nella sua carriera dopo il 24° posto in Algarve nel 2022. Erano invece ben 5 anni che Pecco non superava la Q1 per due gare di fila.

La griglia di partenza

Alex Marquez ferma il cronometro sul tempo di 1'37"536 e rifila 0"267 al francese Quartararo. Completa la prima fila il fratello e leader della classifica iridata Marc Marquez (Ducati) a 0"409. Franco Morbidelli (VR46) quarto e Fabio di Giannantonio (Ducati VR46) sesto. In mezzo c'è lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm). In terza fila Johann Zarco (Honda LCR), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Luca Marini (Honda) decimo, Brad Binder (Ktm) undicesimo e Marco Bezzecchi (Aprilia) solo dodicesimo. Fuori in Q1 anche il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia), che partirà in 18ª posizione. Alle 15 la gara Sprint.

