MONTMELÓ (Spagna) - Alex Marquez strappa la pole position al fratello Marc nelle qualifiche del Gp della Catalogna. Il pilota Ducati del team Gresini torna a partire davanti a tutti per la prima volta dal 2023. Secondo Fabio Quartararo (Yamaha), terzo Marc Marquez (Ducati), che ha rischiato di cadere nell'ultimo giro lanciato e ha mollato. Va malissimo a Pecco Bagnaia, alla seconda eliminazione consecutiva in Q1. L'ex campione del mondo partirà dalla 21ª posizione, secondo peggior risultato nella sua carriera dopo il 24° posto in Algarve nel 2022. Erano invece ben 5 anni che Pecco non superava la Q1 per due gare di fila.