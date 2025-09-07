MotoGp diretta Gran Premio di Catalogna: segui Bagnaia e Marquez nella gara di oggi LIVE

Giorno di gara per la MotoGp sul circuito di Montmeló dove oggi (7 settembre) è in programma il Gp di Catalogna, 15° appuntamento di u n Mondiale fin qui dominato da Marc Marquez , leader della classifica iridata e già vincitore ieri della gara sprint . Lo spagnolo della Ducati (che ieri intanto ha festeggiato il titolo costruttori con sette turni di anticipo) partirà terzo in griglia dietro al fratello Marc (in pole con la Ducati del team Gresini) e al francese Fabio Quartararo (Yamaha), mentre il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia sarà chiamanto a rimontare dalla 21 ª posizione . Segui il Gran Premio in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:08

Al quarto giro Alex Marquez sorpassa il fratello Marc

Cambio al vertice della corsa nel quarto giro: ora al comando c'è Alex Marquez, riuscito a superare il fratello Marc. Sempre nono Bagnaia.

14:06

Caduta per Bezzecchi e Di Giannantonio, Bagnaia è nono!

Caduta per Bezzecchi e Di Giannantonio, entrambi ripartiti dalle retrovie. Al secondo giro di gara Bagnaia è nono.

14:03

Iniziato il Gp di Catalogna: grande partenza per Marc Marquez e Bagnaia!

Iniziato il Gp di Catalogna: grande partenza per Marc Marquez che si è portato subito al comando superando il fratello Alex che era scattato in pole. Bene anche Bagnaia, che è partito 21° e ora è 12°.

14:01

Giro di ricognizione, poi sarà lotta in pista

I piloti stanno effettuando il giro di ricognizione, prima di schierarsi di nuovo in griglia in vista della partenza del Gp di Catalogna.

13:52

Risuonano le note dell'inno spagnolo a Montmeló: sale l'attesa per il Gp

Risuonano le note dell'inno spagnolo sul circuito di Montmeló: sale l'attesa per il Gp di Catalogna.

13:45

Moto schierate sulla griglia: tutto pronto per la gara

Tutte le moto sono schierate sulla griglia di partenza sul circuito di Montmel ó: tutto pronto per il Gp di Catalogna che scatterà tra un quarto d'ora.

13:37

Piloti in pista per il giro di schieramento

I piloti della MotoGp sono ora in pista per il giro di schieramento per poi schierarsi sulla griglia di partenza a Montmel ó, dove alle ore 14 scatterà il Gp di Catalogna.

13:35

Gp di Catalogna, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Catalogna:

1) Alex Marquez (Ducati Gresini)

2) Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale)

3) Marc Marquez (Ducati factory)

4) Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46)**

5) Pedro Acosta (Ktm ufficiale)

6) Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46)

7) Johann Zarco (Honda LCR)

8) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

9) Enea Bastianini (Ktm Tech3)

10) Luca Marini (Honda factory)

11) Brad Binder (Ktm ufficiale)

12) Marco Bezzecchi (Aprilia ufficiale)

13) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)**

14) Jack Miller (Yamaha Prima Pramac)

15) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

16) Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac)

17) Jorge Martin (Aprilia ufficiale)

18) Aleix Espargaro (Honda factory) - Wild Card

19) Alex Rins (Yamaha ufficiale)

20) Joan Mir (Honda factory)*

21) Francesco Bagnaia (Ducati factory)

22) Maverick Vinales (Ktm Tech3)

23) Lorenzo Savadori (Aprilia factory) - Wild Card

24) Somkiat Chantra (Honda LCR)

(*penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Jorge Martin nelle qualifiche durante il Q1)

(**sconteranno un long lap in gara, Morbidelli per aver steso Martin nella Sprint e Aldeguer per l'incidente con Bezzecchi avvenuto sempre nella Sprint Race)

13:26

Qualifiche disastrose per Bagnaia, eliminato in Q1

Flop di Francesco Bagnaia nelle qualifiche in Catalogna: eliminato in Q1, scatterà dalla 21 ª posizione. " Non getto la spugna, farò di tutto per Pecco e per aiutarlo a tornare il campione che è " ha detto intanto ai microfoni di 'Sky Sport' Luigi Dall'Igna, direttore della Ducati.

13:15

Dopo la MotoGp le ragazze del volley, le Ferrari e l'Italbasket, poi Sinner: una super domenica di sport!

Prima la MotoGp al Montmelò, poi le ragazze del volley nella finale dei Mondiali, le Ferrari nel Gp d'Italia, l'Italbasket negli ottavi degli Europei e infine Sinner in quella degli US Open cotnro Alcaraz: la guida completa a una super domenica di sport.

13:04

Gp di Catalogna: dove vederlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Catalogna, 15° appuntamento del Mondiale e in programma oggi sul circuito di Montmeló, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming.

Montmeló, Spagna