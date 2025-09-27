Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi!

Dopo tante difficoltà il pilota italiano della Ducati lancia un segnale, chiudendo la gara corta davanti a Marc Marquez e ad Acosta: tutti i dettagli

MOTEGI (GIAPPONE) - Segnali di rinascita da Francesco Bagnaia e Doppietta Ducati a Motegi, con la vittoria di 'Pecco' nella gara sprint del GP del Giappone davanti al compagno di squadra Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Quarto posto per Mir (Honda), quinto Morbidelli (Ducati) e sesto Quartararo (Yamaha). Fuori al primo giro le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, con quest'ultimo che dopo aver centrato il compagno è stato portato al centro medico per accertamenti. Marc Marquez ora è a +191 punti su Alex Marquez, solo decimo oggi (27 settembre): per vincere il mondiale nella gara lunga di domani gli sarà sufficiente piazzarsi al secondo posto o, comunque, finire davanti al fratello.

Bagnaia trionfa nella sprint del Giappone: "Sono felicissimo"

"Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioé partire bene e interpretare una bella gara. Devo ringraziare ancora i ragazzi del team per il loro lavoro". Sono state queste le prime parole di Bagnaia dopo la vittoria nella sprint in Giappone. "Finalmente abbiamo ritrovato il bandolo della matassa, anche se con un po' di ritardo" ha commentato Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. "Ora pensiamo a festeggiare la vittoria, cosa succederà dopo di vedrà, ci sono state gare che pensavamo favorevoli e poi non é andata come speravamo" ha aggiunto a 'Sky Sport'.

Sprint Race a Motegi: l'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della Sprint Race del Gran Premio di del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025: 1) Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 20'59"113 alla velocità  media di 164,7 km/h; 2) Marc Marquez (Esp) Ducati a 1"842; 3) Pedro Acosta (Esp) Ktm 3"674; 4) Joan Mir (Esp) Honda 4"300; 5) Franco Morbidelli (Ita) Ducati 5"130; 6) Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 8"913; 7) Luca Marini (Ita) Honda 9"102; 8) Raul Fernandez (Esp) Aprilia 10"334: 9) Ai Ogura (Jpn) Aprilia 10"480; 10) Alex Marquez (Esp) Ducati 11"487. Giro più veloce: Francesco Bagnaia (Ducati) in 1'43"721 al giro 3 alla velocità media di 166,6 km/h.

Dominio Bagnaia anche in qualifica: 'Pecco' in pole a Motegi

Tornando a Bagnaia, oltre al trionfo nella Sprint è arrivata anche la pole position per il Gran Premio del Giappone, 17ª prova del Motomondiale. Lo spagnolo Marc Marquez, che già questo fine settimana potrebbe laurearsi campione del mondo, partirà in terza posizione, dietro anche al connazionale della Honda Joan Mir. 'Pecco', alla sua seconda pole stagionale - la 26ª in carriera in MotoGp - ha polverizzato il record del circuito di Motegi fermando il cronometro su 1'42''911, l'unico a scendere sotto il muro dell'1'43''. "Il lavoro sta finalmente dando i suoi frutti - le parole del torinese a Canal+ dopo le qualifiche -. Ho un buon feeling con la moto. Stamattina era al passo giusto durante le prove e nelle qualifiche è stato incredibile. Per le gare sarà una bella bagarre".

Gp del Giappone: la griglia di partenza

Griglia di partenza per la gara sprint e il Gran Premio del Giappone della MotoGP:
1ª fila: Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) Joan Mir (Spa/Honda) Marc Marquez (Spa/Ducati)
2ª fila: Pedro Acosta (Spa/KTM) Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46)
3ª fila: Luca Marini (Ita/Honda) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia)
4ª fila: Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) Johann Zarco (Fra/Honda-LCR) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46)
5ª fila: Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse) Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac) Fermín Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini)
6ª fila: Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac) Jorge Martin (Spa/Aprilia) Brad Binder (Rsa/KTM)
7ª fila: Alex Rins (Spa/Yamaha) Takaaki Nakagami (Gia/Team HRC) Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3).

