Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi!

MOTEGI (GIAPPONE) - Segnali di rinascita da Francesco Bagnaia e Doppietta Ducati a Motegi, con la vittoria di 'Pecco' nella gara sprint del GP del Giappone davanti al compagno di squadra Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Quarto posto per Mir (Honda), quinto Morbidelli (Ducati) e sesto Quartararo (Yamaha). Fuori al primo giro le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin , con quest'ultimo che dopo aver centrato il compagno è stato portato al centro medico per accertamenti. Marc Marquez ora è a +191 punti su Alex Marquez , solo decimo oggi (27 settembre): per vincere il mondiale nella gara lunga di domani gli sarà sufficiente piazzarsi al secondo posto o, comunque, finire davanti al fratello .

Bagnaia trionfa nella sprint del Giappone: "Sono felicissimo"

"Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioé partire bene e interpretare una bella gara. Devo ringraziare ancora i ragazzi del team per il loro lavoro". Sono state queste le prime parole di Bagnaia dopo la vittoria nella sprint in Giappone. "Finalmente abbiamo ritrovato il bandolo della matassa, anche se con un po' di ritardo" ha commentato Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. "Ora pensiamo a festeggiare la vittoria, cosa succederà dopo di vedrà, ci sono state gare che pensavamo favorevoli e poi non é andata come speravamo" ha aggiunto a 'Sky Sport'.

Sprint Race a Motegi: l'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della Sprint Race del Gran Premio di del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025: 1) Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 20'59"113 alla velocità media di 164,7 km/h; 2) Marc Marquez (Esp) Ducati a 1"842; 3) Pedro Acosta (Esp) Ktm 3"674; 4) Joan Mir (Esp) Honda 4"300; 5) Franco Morbidelli (Ita) Ducati 5"130; 6) Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 8"913; 7) Luca Marini (Ita) Honda 9"102; 8) Raul Fernandez (Esp) Aprilia 10"334: 9) Ai Ogura (Jpn) Aprilia 10"480; 10) Alex Marquez (Esp) Ducati 11"487. Giro più veloce: Francesco Bagnaia (Ducati) in 1'43"721 al giro 3 alla velocità media di 166,6 km/h.