Marquez, ce l’hai fatta: aggancia Valentino e ora punta alla stella. Pecco permettendo  

La chiusura di un cerchio, la pace ritrovata con sé stesso. Sono questi i temi, ripetuti quasi come un mantra, con cui Marc Marquez racconta la conquista del nono titolo mondiale, il settimo in MotoGP. Un misto tra gioia e commozione, quello che si è manifestato sul circuito di Motegi, in Giappone, in cui al 93 della Ducati è bastato un secondo posto per certificare la vittoria della classifica piloti dopo un lungo digiuno. Sono passati 2.184 giorni da quel 6 ottobre 2019