MotoGp Indonesia, Bezzecchi trionfa nella Sprint. Ducati lontane

Marco Bezzecchi conquista la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, firmando il primo successo con l’Aprilia e confermando il suo ottimo stato di forma. Sul circuito di Mandalika il pilota romagnolo ha imposto fin da subito un ritmo imprendibile, tagliando il traguardo davanti a tutti. Alle sue spalle si piazza Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini, ancora una volta capace di stupire con velocità e costanza. Completa il podio Raul Fernandez con l’Aprilia del team Trackhouse, a conferma della competitività della casa di Noale su questa pista. Giornata difficile invece per le Ducati ufficiali, mai in lotta per le posizioni che contano. Il neo campione del mondo Marc Marquez chiude al 7° posto, mentre Francesco Bagnaia non va oltre la 14ª posizione.

La gioia di Bezzecchi

"In partenza ho perso un sacco di tempo e non ero sicuro di riuscire a riprendere Aldeguer. Nell'ultimo giro ce l'ho messa tutta, volevo tantissimo questa vittoria. Ringrazio Aprilia e tutti i ragazzi, adesso pensiamo a domani". Queste le parole, ai microfoni della MotoGP, di Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Indonesia.