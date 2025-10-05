9:44

VINCE ALDEGUER

Prima vittoria nella classe regina per Fermin Aldeguer su Ducati. Secondo Acosta su Ktm, terzo Alex Marquez su Ducati,

9:43

Ultimo giro: Aldeguer verso il trionfo

Inizia l'ultimo giro per lo spagnolo Aldeguer, primo sulla Ducati del Team Gresini.

9:40

La classifica al 24° giro

Classifica dopo 24 dei 27 giri in Indonesia: Aldeguer primo, Acosta nuovamente secondo a 9"4, Alex Marquez terzo, Binder quarto.

9:38

Alex Marquez secondo

Alex Marquez supera Rins e sale al secondo posto, con 9"1 di distacco dal battistrada Aldeguer: mancano 5 giri alla fine. Luca Marini è settimo, ottavo Quartararo.

9:34

Rins secondo

Al 21° giro Aldeguer contina a volare, ma ora è Rins su Yamaha secondo a oltre 8" di distacco. Terzo Acosta e quarto Alex Marquez.

9:32

Piccola frattura per Marc Marquez

Il dottor Charte a Sky spiega che Marc Marquez ha molto dolore alla clavicola destra, nei pressi della spalla operata tempo fa: la prima radiografia ha evidenziato una piccola frattura. Lo spagnolo della Ducati tornerà in albergo per poi volare a Madrid, fare nuovi esami e curarsi lì in ospedale. Serve una tac per capire se è da operare o meno.

9:28

La classifica dopo 16 giri

Dopo 16 giri Aldeguer è primo, davanti ad Acosta, Rins, A. Marquez. Fernandez, Quarararo, Binder e Marini. Morbidelli è decimo. Ci sono nuvole nere in cielo: si teme la pioggia.

9:24

Vola Aldeguer: battaglia dietro

Aldeguer in fuga con 5"4 di vantaggio su Acosta secondo, terzo Rins adesso. Siamo al 15° giro. Scivola in ottava posizione Marini.

9:22

Acosta supera Marini

Acosta sorpassa Marini al secondo posto: è battaglia tra i due. Confermato l'infortunio alla spalla destra per Marc Marquez, che sta valutando se andare in ospedale.

9:20

Aldeguer in testa dopo 12 giri

La classifica dopo 12 dei 27 giri: Aledeguer primo con oltre 4" di vantaggio su Marini, terzo Acosta, poi Fernandez.

9:16

Bagnaia cade: gara finita

Caduta di Bagnaia, che finisce a terra senza danni, ma la sua gara è già finita dopo 9 giri. Aldeguer è sempre primo, davanti ad Acosta, Marini, Fernandez e Rins. Alex Marquez sesto e Quartararo settimo.

9:14

Aldeguer supera Acosta

Aldeguer su Ducati supera la Ktm di Acosta, che poi compie il controsorpasso, prima della definitiva zampata di Aldeguer che torna davanti nell'ottavo giro.

9:09

La classifica dopo 6 giri

La classifica dopo 6 giri: Acosta, Aldeguer e Marini ai primi tre posti ora. Bagnaia è 16°.

9:07

Acosta in testa

Prima la Ktm di Acosta. Secondo Marini e terzo Aldeguer. Problemi alla spalla destra per Marc Marquez dopo la caduta del primo giro.

9:04

Clamoroso: Bezzecchi e Marc Marquez fuori

Contatto tra Bezzecchi e Marc Marquez nel primo giro: entrambe le moto finiscono fuori pista e la loro gara è già finita. Il pilota italiano ha staccato tardi all'ingresso di una curva e ha toccato la Ducati dello spagnolo davanti a lui.

9:02

Warm-up

Giro di warm-up per i 19 centauri in pista.

8:57

Tutto pronto a Mandalika

Moto in pista, inno dell'Indonesia eseguito: è tutto pronto per la gara a Mandalika.

8:48

Gran Premio da 27 giri

I piloti della MotoGp dovranno percorrere 27 giri sul circuito di Mandalika (4,3 chilometri). Bagnaia userà l'altra moto Ducati a disposizione rispetto a quella utilizzata ieri nella gara Sprint.