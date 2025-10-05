Con Marc Marquez già campione del mondo 2025 aritmeticamente, si corre a Mandalika il Gran Premio di Indonesia della MotoGp, 18ª gara della stagione. Bezzecchi su Aprilia cerca gloria partendo dalla pole position mentre Bagnaia su Ducati, alla ricerca di riscatto, è attardato in sesta fila. Nono in griglia Marc Marquez, settimo il fratello Alex. Nella gara sprint successo di Bezzecchi.
9:44
VINCE ALDEGUER
Prima vittoria nella classe regina per Fermin Aldeguer su Ducati. Secondo Acosta su Ktm, terzo Alex Marquez su Ducati,
9:43
Ultimo giro: Aldeguer verso il trionfo
Inizia l'ultimo giro per lo spagnolo Aldeguer, primo sulla Ducati del Team Gresini.
9:40
La classifica al 24° giro
Classifica dopo 24 dei 27 giri in Indonesia: Aldeguer primo, Acosta nuovamente secondo a 9"4, Alex Marquez terzo, Binder quarto.
9:38
Alex Marquez secondo
Alex Marquez supera Rins e sale al secondo posto, con 9"1 di distacco dal battistrada Aldeguer: mancano 5 giri alla fine. Luca Marini è settimo, ottavo Quartararo.
9:34
Rins secondo
Al 21° giro Aldeguer contina a volare, ma ora è Rins su Yamaha secondo a oltre 8" di distacco. Terzo Acosta e quarto Alex Marquez.
9:32
Piccola frattura per Marc Marquez
Il dottor Charte a Sky spiega che Marc Marquez ha molto dolore alla clavicola destra, nei pressi della spalla operata tempo fa: la prima radiografia ha evidenziato una piccola frattura. Lo spagnolo della Ducati tornerà in albergo per poi volare a Madrid, fare nuovi esami e curarsi lì in ospedale. Serve una tac per capire se è da operare o meno.
9:28
La classifica dopo 16 giri
Dopo 16 giri Aldeguer è primo, davanti ad Acosta, Rins, A. Marquez. Fernandez, Quarararo, Binder e Marini. Morbidelli è decimo. Ci sono nuvole nere in cielo: si teme la pioggia.
9:24
Vola Aldeguer: battaglia dietro
Aldeguer in fuga con 5"4 di vantaggio su Acosta secondo, terzo Rins adesso. Siamo al 15° giro. Scivola in ottava posizione Marini.
9:22
Acosta supera Marini
Acosta sorpassa Marini al secondo posto: è battaglia tra i due. Confermato l'infortunio alla spalla destra per Marc Marquez, che sta valutando se andare in ospedale.
9:20
Aldeguer in testa dopo 12 giri
La classifica dopo 12 dei 27 giri: Aledeguer primo con oltre 4" di vantaggio su Marini, terzo Acosta, poi Fernandez.
9:16
Bagnaia cade: gara finita
Caduta di Bagnaia, che finisce a terra senza danni, ma la sua gara è già finita dopo 9 giri. Aldeguer è sempre primo, davanti ad Acosta, Marini, Fernandez e Rins. Alex Marquez sesto e Quartararo settimo.
9:14
Aldeguer supera Acosta
Aldeguer su Ducati supera la Ktm di Acosta, che poi compie il controsorpasso, prima della definitiva zampata di Aldeguer che torna davanti nell'ottavo giro.
9:09
La classifica dopo 6 giri
La classifica dopo 6 giri: Acosta, Aldeguer e Marini ai primi tre posti ora. Bagnaia è 16°.
9:07
Acosta in testa
Prima la Ktm di Acosta. Secondo Marini e terzo Aldeguer. Problemi alla spalla destra per Marc Marquez dopo la caduta del primo giro.
9:04
Clamoroso: Bezzecchi e Marc Marquez fuori
Contatto tra Bezzecchi e Marc Marquez nel primo giro: entrambe le moto finiscono fuori pista e la loro gara è già finita. Il pilota italiano ha staccato tardi all'ingresso di una curva e ha toccato la Ducati dello spagnolo davanti a lui.
9:02
Warm-up
Giro di warm-up per i 19 centauri in pista.
8:57
Tutto pronto a Mandalika
Moto in pista, inno dell'Indonesia eseguito: è tutto pronto per la gara a Mandalika.
8:48
Gran Premio da 27 giri
I piloti della MotoGp dovranno percorrere 27 giri sul circuito di Mandalika (4,3 chilometri). Bagnaia userà l'altra moto Ducati a disposizione rispetto a quella utilizzata ieri nella gara Sprint.
8:40
Tra poco la gara
La gara in Indonesia della MotoGp inizierà alle 9.
Mandalika, Indonesia