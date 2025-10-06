Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Marquez che sfortuna, frattura alla spalla confermata: quali gare salterà in MotoGp

Gli esami specialistici evidenziano la lesione dopo l'incidente con Bezzecchi in Indonesia: come sta il fresco campione del mondo
2 min

Le sensazioni a caldo, subito dopo l'incidente con Bezzecchi nel Gp di Indonesia, sono purtroppo state confermate, anche se a Marc Marquez, poteva anche andare peggio. Il campione del Mondo della MotoGp è volato subito da Mandalika a Madrid per sottoporsi a controlli più approfonditi alla spalla destra lesionata nella caduta e gli esami hanno confermato una piccola frattura ed una lesione legamentosa.

Scongiurata l'operazione

L'equipe medica diretta dai dottori Samuel Antuna e Ignacio Roger de Ona ha escluso qualunque correlazione con i precedenti, ripetuti, infortuni subiti da Marquez, ma ha sottolineato che l'esamo clinico e la valutazione radiologica hanno confermato "una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra". La buona notizia è che il pilota spagnolo non dovrà operarsi, ma seguire un trattamento conservativo che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura.

"Spero di tornare presto, ma senza forzare"

Il Mondiale già conquistato a livello personale e di squadra, renderà meno pesante per la Ducati la certa assenza di Marc Marquez ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. Dal canto suo, il campione iridato non ha fretta: "Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici. L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%".

 

 

Tutte le news di MotoGp

